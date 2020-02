Zu wenig zum Leben

Wonderlane/Flickr Schalter für die Ausgabe von Lebensmittelmarken in Seattle (17.7.2009)

»America first«, verheißt US-Präsident Donald Trump. Aber: Was Teile der heimischen Industrie erfreut, ist für zahllose seiner Landsleute das allerletzte. Trumps Erzählung von der unter seiner Ägide zu alter Stärke gelangten US-Wirtschaft kennt zwar keine Verlierer. Tatsächlich produziert seine Politik sie aber in Serie. Allein zum Stichtag 1. April drohen Hunderttausende Menschen aus dem Nahrungsmittelhilfsprogramm SNAP herauszufallen, weil sie die verschärften Anforderungen nicht mehr werden erfüllen können. Bei Inkrafttreten zweier noch in Vorbereitung befindlicher Gesetzesänderungen würden Millionen weitere Bedürftige ihre Ansprüche auf Lebensmittelgutscheine verlieren.

Aktuell sind rund 38 Millionen Einwohner der USA auf Hilfen vom »Supplemental Nutrition Assistance Program« (SNAP) angewiesen. Viele bewahrt die Sozialleistung buchstäblich vorm Verhungern. Weil das reguläre Arbeitslosengeld in den meisten Bundesstaaten schon nach maximal 26 Wochen ausläuft, sind SNAP-Gutscheine (»Food stamps«) für sogenannte Langzeitarbeitslose überlebenswichtig. 2018 erhielten die Betroffenen monatlich im Schnitt 126 Dollar (116 Euro) in Form von Wertmarken, die in Supermärkten einzulösen sind. Allerdings gibt es die Hilfe für gesunde Erwachsene ohne Kinder nicht ohne Auflagen. Wer von diesen innerhalb von drei Monaten nicht wenigstens 20 Stunden einer Arbeit nachgegangen ist oder eine Qualifizierungsmaßnahme bestritten hat, für den läuft die Unterstützung nach nur einem Vierteljahr aus.

Bisher konnten die Behörden jedoch von der Bundesgesetzgebung abweichen und die Hilfen mit einem Sondererlass, einem sogenannten Waiver, auch längerfristig bewilligen. Vor allem die wirtschaftlich schwächeren, ländlich geprägten Bundesstaaten machten zuletzt von dieser Möglichkeit in großem Umfang Gebrauch. Damit ist demnächst Schluss. Nach der vom US-Landwirtschaftsministerium im Dezember beschlossenen »Reform« dürfen nur noch solche Staaten die Vorgaben umgehen, die eine Erwerbslosenquote von mindestens sechs Prozent aufweisen. Offiziell liegt die Quote – auch dank allerhand Statistiktricks – landesweit bei unter vier Prozent. Und mit Alaska liegt aktuell nur einen einziger Bundesstaat über der Sechsprozenthürde.

Zuletzt hatte Trump in seiner Rede beim »Weltwirtschaftsforum« in Davos geprahlt: »Millionen Menschen brauchen keine Lebensmittelmarken mehr.« Sie alle hätten Arbeit, »es geht ihnen gut«. Agrarminister George »Sonny« Perdue rechtfertigt die Einschnitte mit der Beseitigung vermeintlicher Anreize, sich auf die faule Haut zu legen. Das Bundesprogramm sei für viele US-Amerikaner zum »Way of life« geworden, die öffentliche Hand könne nicht »in alle Ewigkeit immer nur geben«. In einem Pressestatement von Anfang Dezember führte der Minister weiter aus: »Die Regierung kann eine machtvolle Kraft für das Gute sein, aber die Abhängigkeit von der Regierung war nie im Sinne des amerikanischen Traums.«

Schätzungsweise werden im April auf einen Schlag bis zu 700.000 Menschen ihr Anrecht auf »Food stamps« einbüßen. Den Leidtragenden steht ein Sturz in bittere Armut bevor. 2018 betrug das durchschnittliche Bruttoeinkommen aller SNAP-Empfängerhaushalte kümmerliche 844 Dollar pro Monat. 38 Prozent mussten sich mit höchstens der Hälfte jenes Betrags durchschlagen, der der US-Armutsgrenze entspricht. Derweil kündigt sich noch größeres Ungemach an. Nach Perdues Plänen sollen künftig weitere bis zu vier Millionen Notleidende, die vom SNAP-Programm unterstützt werden, von den Hilfen ausgeschlossen werden. Bis dato werden Bezieher anderer Sozialleistungen zum Teil automatisch auch für SNAP registriert. Der Wegfall der Regelung würde vor allem Familien treffen und könnte zudem zur Folge haben, dass massenweise Kindern kein kostenloses Schulessen mehr zusteht.

Nach dem CBS-Network umfasst der Kreis derjenigen, die ihrer Ansprüche ganz oder in Teilen verlustig gehen werden, auf insgesamt 5,3 Millionen Haushalte. Im Gegenzug sollen der US-Administration Einsparungen in Höhe von 5,5 Milliarden Euro in fünf Jahren winken. Wie das Schweizer Portal Infosperber in der Vorwoche unter Berufung auf US-Medien berichtete, stellen sich Wohlfahrtsorganisationen und Suppenküchen auf einen Massenansturm ein. Dazu gebe es bei mehr als der Hälfte der Bundesstaaten Befürchtungen, die Kürzungen könnten der US-Wirtschaft nachhaltigen Schaden zufügen. Vor allem den Einzelhandel in ländlichen Gebieten könnte es hart erwischen. Mitunter würden Geschäfte 80 Prozent ihres Umsatzes mit SNAP-Gutscheinen erzielen.