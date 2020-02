Gegen Siedlungsbau

Mohamad Torokman/REUTERS

Im Westjordanland ist es am Dienstag zu Protesten gegen die Siedlungspläne der israelischen Regierung gekommen (siehe Foto). Wie israelische Medien am Dienstag berichteten, hatte zuvor Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Errichtung von 3.500 Siedlerwohnungen im besetzten Westjordanland angekündigt. Sie sollen östlich von Jerusalem entstehen. Erst am vergangenen Donnerstag hatte Netanjahu Pläne für den Ausbau zweier jüdischer Viertel im annektierten Ostjerusalem mitgeteilt. (dpa/jW)