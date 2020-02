Tanz auf den Trümmern

Alessandra Schellnegger/Picture Alliance Kürzen beim Sozialen, trotz Haushaltsüberschuss: In einer sanierungsbedürftigen Schule in München (Archivbild)

So was kommt von so was. Zwei Zahlen verdeutlichen das Ausmaß der Krise in diesem Lande. Wie das statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte, stagnierte die Volkswirtschaft im vierten Quartal 2019. Gleichzeitig hat die Bundesregierung ihren Kurs der Sozialkürzungen beibehalten: Der Bund sparte sich einen Haushaltsüberschuss in Höhe von 1,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zusammen. Auf insgesamt 49,8 Milliarden Euro beliefen sich die Überschüsse des Staates – Geld, das händeringend benötigt wird.

Am Mittwoch will die EU-Kommission ihre wirtschaftspolitischen Empfehlungen an die Mitgliedsstaaten verschicken. In den letzten Hinweisen für die BRD vom Juni 2019 mahnen die Brüsseler Beamten zahlreiche Verfehlungen an. So liege die Investitionsquote nach wie vor unter dem Durchschnitt des Euro-Währungsgebiets. Es seien noch »weitere Anstrengungen erforderlich, um den hohen Rückstand aufzuholen, was insbesondere für die Investitionen in Infrastruktur und Bildung gilt«, heißt es aus Brüssel. Das absurde ist, dass die Kreditkonditionen wegen der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank noch nie so günstig waren wie derzeit. »Die günstigen Finanzierungsbedingungen, der Rückstand bei den öffentlichen Investitionen, insbesondere auf kommunaler Ebene, und der finanzpolitische Spielraum« hätten ein »kräftigeres Wachstum von Konsum und Investitionen im Verhältnis zum BIP erwarten lassen«. Der Anstieg des Lohnwachstums sei »nach wie vor bescheiden«. Die öffentlichen Bildungsausgaben seien 2017 mit 4,1 Prozent des BIP hinter dem Durchschnitt der EU (4,6 Prozent) zurückgeblieben. In der Bevölkerung habe die Überbelastung durch Wohnkosten zehn Prozentpunkte über dem EU-Durchschnitt (35,3 Prozent) gelegen. Kein Grund zum Handeln für das Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Berlin belässt es lieber bei Schlaglöchern in Straßen, einsturzgefährdeten Brücken und kaputten Schulen.

Die Bundesregierung spielt va banque. Sie rühmt sich damit, 2019 erneut den weltweit höchsten Leistungsbilanzüberschuss erzielt zu haben. Mit Waren im Wert von mehr als 1,3 Billionen Euro haben Konzerne aus Deutschland Märkte im Ausland geflutet. Doch auch diese Periode neigt sich dem Ende entgegen. Die Ausfuhren sanken im Vergleich zum 3. Quartal um 0,2 Prozent. Die Konsumausgaben der privaten Haushalte, zuletzt ein Hoffnungsschimmer der deutsche Wirtschaft, stagnierten im dritten Quartal. Einzig die Bauinvestitionen sorgten mit einem Zuwachs von 0,6 Prozent dafür, dass die Regierung auch für die gesamte Volkswirtschaft eine »schwarze Null« vorweisen konnte – ein schwacher Trost, denn die Immobilienspekulation nimmt dramatisch zu. Wie die Bundesbank am 17. Februar mitteilte, seien die Preise für Wohnimmobilien in deutschen Großstädten »nach wie vor deutlich über dem Niveau, das durch die längerfristigen wirtschaftlichen und soziodemographischen Einflussfaktoren gerechtfertigt erscheint«.

Zu guter Letzt hat die deutsche Wirtschaft die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Werfen die neuesten Zahlen aus Wiesbaden ohnehin kein gutes Licht auf den Zustand der Gesellschaft, muss berücksichtigt werden, dass in die Datenerhebung noch nicht die Auswirkungen des Coronavirus mit eingeflossen sind. BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang sagte, »aufgrund großer Unsicherheiten auf den Weltmärkten«, erhöhten die Effekte der Epidemie den Druck auf »unsere Unternehmen« zusätzlich.