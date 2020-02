Das halbe Dutzend voll

Matthias Rietschel/REUTERS Hände hoch: Kaillie Humphries holt sich ihren dritten WM-Titel

Das nennt man wohl Favoritensiege: Kaillie Humphries bei den Frauen, Francesco Friedrich bei den Männern. In jeweils vier Läufen an jeweils zwei Wettkampftagen sicherten sich die beiden die ersten Podestplätze im Zweierbob bei den Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften in Altenberg im Osterzgebirge.

Der Altenberger Eiskanal gilt mit 1.433 Streckenmetern, 17 Kurven und einem 320-Grad-Kreisel als einer der anspruchsvollsten weltweit. Die Besten brauchen nach dem Sprintstart bis zur ersten Zeitmessung etwa fünf Sekunden und rattern mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h nach knapp 55 Sekunden durch die Lichtschranke im Zielbereich.

Die deutschen Zweierbobpilotinnen lauerten nach den ersten beiden Läufen am vorigen Freitag aussichtsreich hinter Humphries. Juniorenweltmeisterin Kim Kalicki war Zweite. Auf Rang drei lag Lokalmatadorin Stephanie Schneider vor Olympiasiegerin Mariama Jamanka. Die vierte deutsche Starterin Laura Nolte schlitterte nach einem Sturz im zweiten Lauf kopfüber in die Auslaufzone neben der vollbesetzten Haupttribüne. Am zweiten Renntag ließ sie Anzug und Helm in der Kabine, ihr Rückstand war einfach zu groß. Und nicht nur das: »Bei mir war eine Blockade drin«, sagte sie am Sonnabend am Streckenrand.

Eine Aufholjagd der Athletinnen des Bob- und Schlittenverbands für Deutschland (BSD) blieb am Sonnabend im dritten und vierten Lauf indessen aus. Einzig Kalicki fuhr als Silbermedaillengewinnerin in Schlagdistanz zu Humphries, die seit dieser Saison für die USA startet. Nach 2012 und 2013 holte sich die 34jährige Kanadierin – wie bereits im Vorfeld von der »Fachwelt« gemutmaßt – ihren dritten WM-Titel.

Jamanka rutschte nach dem vierten Durchgang aus den Medaillenrängen, Schneider fiel im Endklassement trotz »mega Startzeiten« von Rang vier auf fünf. Jamanka wirkte nach dem Blechplatz zerknirscht: »Da liefen zu viele Sachen schief.« Bandenanschläge nach Kurvenausfahrten und Übersteuern des Vorderboots des Bobs, zu hohe Fahrwellen und verpasste Lenkpunkte im Kreisel. Alles Fehler, die Hundertstelsekunden und einen Platz auf dem Treppchen kosteten. BSD-Chefcoach René Spies bilanzierte: »Die jungen Pilotinnen haben Druck gegenüber Schneider und Jamanka aufgebaut, dazu kam der Extradruck bei einer Heim-WM.« Für Spies Gründe, weshalb die beiden arrivierten Athletinnen nicht in den Titelkampf eingreifen konnten.

Anders bei den Männern. Mit neuem Bahnrekord von exakt 54 Sekunden im ersten Lauf deklassierte Friedrich die teaminterne und die internationale Konkurrenz. Nach seinem zweiten Lauf am Sonnabend fuhr er einen komfortablen Vorsprung von 0,94 Sekunden ins Ziel, rangierte vor seinen BSD-Kollegen Nico Walther, Johannes Lochner und dem Juniorenweltmeister Richard Oelsner.

Dauerregen und Windböen verwandelten den Eiskanal dann am Sonntag in eine Wasserrutsche. »Die Strecke ist tief, die Kufen haben dadurch zwar mehr Grip, aber das Aquaplaning verzeiht keine Fehler an den Lenkseilen«, erklärte Walther nach dem dritten Lauf im ARD-Interview. Er sollte recht behalten. In das deutsche Führungsquartett konnte sich in Durchgang drei der lettische Europameister Oskars Kibermanis schieben, im Abschlusslauf erkämpfte er sich den bronzenen Podestplatz. Lochner katapultierte sich von Platz vier auf zwei. Der große Verlierer war Walther, der am Ende nur Vierter wurde.

Friedrich machte das halbe Dutzend voll, sechs WM-Titel in Folge hat vor ihm noch keiner erringen können. Ein Triumphzug, der den neuen Serienhelden vor laufender Kamera zu einer vollmundigen Langzeitprognose hinreißen ließ: »Diesen Rekord wird nie mehr jemand brechen.«