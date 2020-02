Runde um Runde

Carsten Rehder/dpa Busfahrer der Kieler Verkehrsgesellschaft demonstrieren für mehr Geld (Kiel, 31.1.2020)

Busfahrer und Straßenbahnfahrer in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern kämpfen derzeit für höhere Löhne. Ab Dienstag soll in Schleswig-Holstein für vier Tage so gut wie kein Bus privater Betreiber mehr unterwegs sein. Die Gewerkschaft Verdi hat zum bisher größten Warnstreik im aktuellen Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe aufgerufen. Bis zur nächsten Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft und dem Omnibusverband Nord (OVN) am Freitag soll der Druck erhöht werden. Der Streik hat Auswirkung auf die Schülerbeförderung, die meist von privaten Unternehmen im Auftrag der Kommunen durchgeführt wird.

»Der letzte Vorschlag der Arbeitgeber war noch nicht einigungsfähig«, erklärte Karl-Heinz Pliete, Verhandlungsführer von Verdi Nord, vergangenen Mittwoch. Deshalb werde man jetzt die Warnstreiks verstärken, »um den Arbeitgebern zu zeigen, dass wir einen weiteren deutlichen Schritt erwarten«. Zum OVN gehören mehrere Dutzend Unternehmen, die auch im Schüler- und Nahverkehr tätig sind, unter anderem die Autokraft, die Sylter Verkehrsgesellschaft und die Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um zwei Euro pro Stunde. Laut OVN wäre das eine Lohnerhöhung um 17 Prozent. Die Unternehmen hatten zuletzt bis Ende 2021 Lohnerhöhungen in vier Stufen um jeweils 50 Euro im Monat angeboten.

Im öffentlichen Nahverkehr in Schleswig-Holstein ist im Gegensatz zum privaten eine Einigung in Sicht. Bei der fünften Verhandlungsrunde vor zehn Tagen hatte der Kommunale Arbeitgeberverband ein nachgebessertes Angebot vorgelegt, über das die gewerkschaftlich organisierten Mitglieder abstimmen konnten. Das Angebot beinhaltet eine Erhöhung der Löhne und Gehälter rückwirkend zum 1. Januar 2020 in Höhe von 120 Euro monatlich. Im April 2021 sollen die Löhne und Gehälter erneut um 100 Euro steigen, im März 2022 dann noch einmal um 70 Euro, und das bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von 31 Monaten.

Bis zum Ablauf der Äußerungsfrist am Montag um 18 Uhr verzichtete Verdi auf weitere Warnstreiks. In den vergangenen Wochen hatten Arbeitsniederlegungen der Busfahrer mehrfach den öffentlichen Nahverkehr vor allem in den Städten Schleswig-Holsteins lahmgelegt. Zuletzt blieben vor zwei Wochen die Stadtbusse in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster drei Tage lang im Depot. Am 12. Februar demonstrierten rund 350 Busfahrer aus dem ganzen Bundesland in Kiel, um ihre Forderungen zu unterstreichen.

Im öffentlichen Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern, wo es bereits im Januar erste Warnstreiks gegeben hatte, ist bisher noch keine Einigung in Sicht. Verhandlungsführer Pliete teilte laut NDR 1 Radio MV mit, es sei noch nicht entschieden, ob in den kommenden Tagen zu weiteren Warnstreiks der Bus- und Straßenbahnfahrer aufgerufen werde. Am Montag begann in dem Bundesland nach zwei Wochen Winterferien die Schule. Der Kommunale Arbeitgeberverband hatte am Donnerstag erklärt, die Verhandlungen wieder aufnehmen zu wollen, wenn es keine weiteren Warnstreiks gibt. Diese Vorbedingung werde Verdi nicht akzeptieren, so Pliete.

Am vergangenen Montag war die vierte Verhandlungsrunde gescheitert. Verdi fordert rückwirkend vom 1. Januar an eine Gehaltssteigerung von 2,06 Euro pro Stunde und zusätzlich 100 Euro monatlich, das wären pro Monat rund 450 Euro mehr. Der Kommunale Arbeitgeberverband bietet bislang 70 Euro monatlich oder eine Einmalzahlung von 500 Euro bis zum 30. Juni 2020 an. Die Gewerkschaft argumentiert damit, dass die Gehälter in Schleswig-Holstein deutlich höher liegen. Ein Busfahrer in Rostock verdiene im Geltungsbereich des Spartentarifvertrags bei Berufseinstieg gut 2.200 Euro. Sein Kollege in Lübeck starte mit knapp 2.650 Euro. In der vergangenen Woche hatte sich Jochen Schulte, Verkehrsexperte der SPD-Landtagsfraktion, auf die Seite der Beschäftigten gestellt. 30 Jahre nach der »Wiedervereinigung« seien Ost-West-Lohnunterschiede, »wie sie bei den Busfahrerinnen und Busfahrern der Fall sind, ganz einfach unzeitgemäß«, sagte er.