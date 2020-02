Der wahre Underground

Flare Film Perfekte Kulisse für eine »deutsche Familiensaga« (»Walchensee Forever«)

Einmal erhebt der See als Hauptprotagonist seine Stimme: Bei einem aufziehenden Gewitter sind der Wind in den Bäumen und die aufgepeitschten Wellen so laut, dass sie den Dialog vor der Kamera fast übertönen. Meist liegt das Gewässer still und schwarz als mystischer Ort und perfekte Kulisse für eine »deutsche Familiensaga« (die in Wahrheit natürlich eine westdeutsche ist). Im Dokumentarfilm »Walchensee Forever« erzählt Regisseurin Janna Ji Wonders die so typische wie spektakuläre Geschichte ihrer Familie, die 1920 direkt am Ufer eines der tiefsten und größten Alpenseen ein Café eröffnete. Bis in die Gegenwart wird es von den Frauen der Familie weitergeführt. Arbeitsreiche Jahre besonders in der Generation der Urgroßmutter und Großmutter. Letztere wird 105 Jahre alt werden und im Film förmlich vor den Augen der Zuschauer verschwinden. Ihre Töchter Frauke und Anna – Mutter der Filmemacherin – werden in den 60er Jahren den Frauen vorbestimmten Weg verlassen, und als bayerisches Folkloreduo durch Lateinamerika und die USA touren, wo sie zu Flowerpower-Hippies werden. Später wird sich Anna dem Harem um Rainer Langhans (im Film in seiner Rolle als Rainer Langhans) anschließen und Frauke nach schweren psychischen Problemen Suizid begehen. Zwei Leben zwischen dem Aufbruch der 68er und dem ewig ruhenden Walchensee, der sie auf fast mysteriöse Art nicht loszulassen scheint. Bis in die Generation der Regisseurin ziehen sich die Fragen nach Heimat und Herkunft, Freiheit und Verantwortung.

Was draußen bleibt

Das alles ist wunderschön anzusehen, da Wonders auf Massen von Briefen, Fotos und Filmen zurückgreifen kann. In dieser Familie arbeitet eine Linie seit drei Generationen künstlerisch mit Bildern. Man ist gebildet, reflektiert und dokumentiert quasi ununterbrochen das eigene Leben – weit über das Niveau üblicher Homevideos hinaus. Im Verbund mit Bildern und Gesprächen aus der Gegenwart ist das von Wonders und ihrer Editorin Anja Pohl – die man hervorheben muss – intelligent montiert und in einen Dialog gebracht. Janna Ji Wonders hat alles richtig gemacht, denn am besten kann man nun mal über Dinge erzählen, die man kennt. Das Problem besteht eher darin, welche Welt jene Leute, die heute in dritter Generation deutsche Filmhochschulen bevölkern, kennen und beschreiben und welche draußen bleibt. Da zieht sich zum Beispiel selbstverständlich mal jemand für ein paar Monate oder Jahre nach Indien zurück, ständig wird zwischen den Kontinenten hin- und hergesprungen, und immer geht es am Ende um die Suche nach sich selbst. Für den größeren Teil der Menschheit stellt sich zunächst einmal die Frage nach der nächsten Mahlzeit oder Mietzahlung. Dennoch gebührt Wonders das Verdienst eines neuen Blicks: eine Geschichtsschreibung aus konsequent weiblicher Perspektive, die es eben vermag, andere, tiefere Schichten freizulegen.

Ins Erdreich

Die Berlinale-Sektion »Perspektive Deutsches Kino« gleicht die soziale Einseitigkeit kuratorisch aus, indem sie der Selbstfindung der westdeutschen Frau jene des russischen Mannes entgegensetzt: Während die einen in den Ashram jetten, richten sich die anderen in der Garage ein. Auf der Halbinsel Kola fand die ukrainisch-russische, in Deutschland aufgewachsene Regisseurin Natalija Yefimkina vor der Kulisse schneebedeckter Berge, dreckiger Industrieanlagen und einer eher trostlosen Neubausiedlung eine aus Wellblech, Betonplatten und Brettern zusammengezimmerte Welt aus Garagen. Hier herrscht der russische Mann – so wie auch der DDR-Mann erst in der Garagengemeinschaft ganz bei sich war, es handelt sich also nicht ausschließlich um ein postsowjetisches Phänomen, wie das Presseheft behauptet. Hinter den Garagentoren verbirgt sich alles: Werkstätten, Schwarzmarkt, Funkstationen, Liebesnester, Räume für Bandproben und vor allem für permanent stattfindende Besäufnisse und Partys – nur keine Autos. Wenn man von jenen bemitleidenswerten Vehikeln einmal absieht, an denen unablässig geschraubt und geschweißt wird und die dennoch die Ausfahrt aus dem Garagenkomplex kaum bewältigen werden. In dieser von Axel Schneppat liebevoll ins Bild gesetzten Parallelwelt hält man zusammen, sitzt am Lagerfeuer, handelt und feilscht, züchtet Wachteln, schnitzt Heiligenfiguren und vertickt sie an den Popen, schimpft auf den Staat, das Leben und die Frau, prügelt und versöhnt sich, spielt Krieg in Wehrmachtsuniform und gibt die Hoffnung nicht auf, dass alles bald besser wird. Oder dass zumindest der alte Bus nicht schon auf der Probefahrt ein Rad verliert. Manchmal verschwindet einer, der es einfach nicht geschafft hat, und die Jungen gehen weg. Ein Alter hat in jahrelanger Arbeit, einsam und nur mit der Schaufel, vier unterirdische Etagen unter der Garage ins Erdreich gegraben. Was für ein Lebenswerk! Der wahre Underground und ein großes, mit Humor, Tiefe und Leichtigkeit gefilmtes Gleichnis vom Leben und Überleben in der (nicht nur) russischen Gesellschaft.

Zusammen ergeben die Filme ein Bild von unserer Welt: die Frauen vom Walchensee und die Männer in den Garagenhöhlen.