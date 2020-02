Reich der Schattenbanken wächst

Brendan McDermid/REUTERS Der Investor KKR hat den Springer-Konzern von der Börse gezogen

Die Heuschreckenplage erreicht die Hauptstadt. Am Dienstag kommt die »Private Equity«-Branche zur Fachmesse »Super Return« (auf Deutsch etwa »Spitzenrendite«) in Berlin zusammen. Die Beteiligungsgesellschaften haben im vergangenen Jahr vier Billionen Dollar eingesammelt, wie mehrere Medien am Montag unter Berufung auf eine Studie des Analysehauses »Preqin« berichteten.

Private-Equity-Manager sammeln Geld von Versicherungen und Pensionskassen und kaufen sich damit in Unternehmen ein. Mit ihrem Anteil üben sie Druck auf den Vorstand aus, wollen Filetstücke aus den Konzernen herausbrechen und diese gewinnbringend an die Börse bringen. Massenentlassungen und stillgelegte Fabriken sind die Kehrseite der Medaille. Thyssen-Krupp ist ein aktuelles Beispiel. Dort ist ein Rennen um das beste Angebot für die gewinnbringende Aufzugsparte entbrannt.

Der Trend dürfte sich verschärfen, denn der Anlagedruck unter den Investoren steigt. Die Fonds sitzen auf mehr als 1,4 Billionen Dollar, die noch nicht in Firmen angelegt worden sind, heißt es bei Preqin – so viel wie nie zuvor. Die Unternehmen, an denen die Fonds beteiligt sind, sollen künftig nicht mal mehr der Börsenaufsicht unterliegen, wenn sie ausgeschlachtet werden. Berthold Fürst, der für die Deutsche Bank die Kundenbetreuung im deutschsprachigen Raum leitet, machte gegenüber der FAZ (Montag) auf eine neue Entwicklung aufmerksam. Börsennotierte Unternehmen würden durch Private Equity von der Börse genommen und unter privater Führung »strategisch weiterentwickelt«. Jüngstes Beispiel ist der Medienkonzern Axel Springer, der vom US-Fonds KKR übernommen und delistet wurde. Im Reich der Schattenbanken gelten noch laxere Regeln für Finanzinvestoren.

Weil so viele Spekulanten um die besten Anteile von Unternehmen buhlen, schrauben sie die Preise in die Höhe. Das Handelsblatt berichtete am Montag aus einer Studie der Unternehmensberatung Roland Berger, wonach 94 Prozent der befragten Beteiligungsmanager die Firmen, gemessen an den bezahlten Preisen, inzwischen für überbewertet halten. Als Gründe für die Preisexplosion bei den übernommenen Konzernen zählt die Studie neben dem hohen Wettbewerb die anhaltend niedrigen Zinsen bei der Aufnahme von Krediten für Übernahmen auf.

Ein Problem, dass selbst in der Führungsetage der Europäischen Zentralbank (EZB) diskutiert wird. Aus dem Protokoll der Ratssitzung im Januar, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, geht hervor, dass die Notenbanker die Aktienmärkte für überbewertet halten. »Es wurde angemerkt, dass die Kursgewinne am Aktienmarkt nicht mit einer Verbesserung der Gewinnaussichten (der Unternehmen) in Verbindung stehen«, heißt es darin, wie das Handelsblatt am Donnerstag zitierte. Ähnlich wie in den USA deute dies darauf hin, dass sich die Finanzmärkte von den verhaltenen Aussichten für die Realwirtschaft abgekoppelt hätten. Der anhaltende Anstieg der Bewertungen an den Aktienmärkten sei nur schwer mit den »schwächeren Gewinnaussichten auf beiden Seiten des Atlantiks« sowie »allgegenwärtiger Unsicherheit« in Einklang zu bringen. Zudem würden »höhere Immobilienpreise zu Fragilitäten im Finanzsystem führen«, die möglicherweise nicht ausreichend berücksichtigt werden könnten. Vielleicht ist ja bald Schluss mit den »Super Returns«.