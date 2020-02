»Piräus lässt grüßen«

Ingo Wagner/dpa Nichts hat an dem anhaltenden Misserfolg des für rund eine Milliarde Euro in die Jade gebauten Hafens etwas ändern können (Wilhelmshaven, 2.7.2017)

In Wilhelmshaven wird wieder mal gejubelt – von Amts wegen. Ein Vertrag mit einem chinesischen Investor soll dem seit mehr als sieben Jahren unausgelasteten Jade-Weser-Port (JWP) nun ein Stück jenes Aufschwungs bringen, der schon wiederholt versprochen und nie realisiert wurde. Laut Mitteilung des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums vom Wochenende hat der Staatskonzern China Logistics einen Erbbaurechtsvertrag unterzeichnet, der es ihm erlaubt, 99 Jahre lang über 20 Hektar Fläche des JWP-Güterverkehrszentrums zu verfügen.

China Logistics – »eines der größten chinesischen Logistikunternehmen« – will den Angaben zufolge dort rund 100 Millionen Euro investieren und bis zum kommenden Jahr das Logistikzentrum »China Logistics-Wilhelmshaven Hub« für den Umschlag chinesischer Waren mit 40.000 Quadratmetern Hallenfläche und weiteren 110.000 Quadratmetern Lagerfläche unter freiem Himmel errichten. Später soll in einem zweiten Bauabschnitt eine 20.000-Quadratmeter-Halle hinzukommen. Über den neuen Hub sollen schwerpunktmäßig Teile und Zubehör für die Kraftfahrzeugproduktion sowie Steinwaren, Lebensmittel und Konsumgüter importiert, zwischengelagert und verteilt werden. 350 neue Arbeitsplätze soll das mit sich bringen und – laut Wirtschaftsministerium – dem JWP »langfristig« einen Mehrumschlag von jährlich rund 100.000 TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit – Maß für Standardcontainer) bescheren.

Spätestens bei dieser Zahl gilt es einzuhaken: Erst kürzlich wurde bekannt, dass der auf eine Kapazität von 2,7 Millionen TEU ausgelegte JWP im vergangenen Jahr mit 639.084 TEU ein Umschlagsminus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr hat bilanzieren müssen (siehe jW vom 14.2.). Selbst ein Plus von 100.000 TEU brächte den Hafen nicht annähernd an seine Plangrenzen – zumal »langfristig« bei einem 99-Jahre-Pakt ein dehnbarer Begriff ist. Nichts hat bislang an dem anhaltenden Misserfolg des für rund eine Milliarde Euro Steuergeld in die Jade gerammten Hafens etwas ändern können: kein Vertrag mit marktbeherrschenden Reedereiallianzen, Deutschlands einzigen Tiefwasserhafen in die Fahrpläne der weltgrößten Containerschiffe aufzunehmen; auch nicht die Einigung mit dem Tiefkühllogistiker Nordfrost, nach langem Streit seinen Terminal am JWP nicht nur fertigzubauen, sondern einige Jahre später sogar zu erweitern.

Und auch als im Frühjahr vorigen Jahres nach nur neun Monaten Bauzeit ein neues VW-Logistikzentrum – vier Hallenkomplexe mit rund 40.000 Quadratmetern Fläche auf einem Zehn-Hektar-Areal für einen zweistelligen Millionenbetrag – eingeweiht wurde und für 500 neue Arbeitsplätze sorgen sollte, änderte das wenig an der unbefriedigenden Gesamtsituation. Im Gegenteil: Im Herbst 2019 kündigte Hafenbetreiber Eurogate – ein Gemeinschaftsunternehmen der halbstaatlichen Bremer BLG und des Hamburger Familienkonzerns Eurokai – an, zum einen etliche befristete Arbeitsverträge nicht verlängern und zum anderen die geplante Einstellung von 200 weiteren Mitarbeitern zurücknehmen zu wollen.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sieht das ganz anders. Er nennt die Unterzeichnung des Erbbaurechtsvertrages mit China Logistics einen »großartigen Erfolg für Wilhelmshaven«, der die »internationale Bedeutung des Jade-Weser-Ports und des maritimen Standorts Niedersachsen« unterstreiche. Und selbstverständlich erwartet er »eine Signalwirkung für weitere Ansiedlungen« sowie »positive Auswirkungen auch auf die Liniendienste« der großen Reedereien.

Alles nur lautes Pfeifen auf leerer Kaje? Schon 2011, also noch vor der mehrfach verzögerten Eröffnung des JWP, jubilierte die Wilhelmshavener Zeitung, dass »einer der angesehensten Logistikexperten Chinas, Prof. Wang Delfong« als Ehrengast einer Eurogate-Veranstaltung in Beijing den künftigen Jade-Weser-Port über alle Maßen gelobt habe. Jetzt offenbarte JWP-Marketingchef Andreas Bullwinkel, man habe »rund fünfeinhalb Jahre mit den chinesischen Partnern über die Ansiedlung verhandelt«. Das führt zu der Frage, was der Erbbaurechtsvertrag für den Fall des Scheiterns vorsieht. Denn im Prinzip hat ja der Erbbauberechtigte, also China Logistics, Anspruch, vom Grundstückseigentümer, also JWP, für Gebäude und Suprastruktur entschädigt zu werden.

Eine andere Befürchtung äußerte am Wochenende gegenüber junge Welt ein Mitglied einer der Wilhelmshavener Initiativen, die sich seinerzeit vergeblich gegen den Bau des neuen Hafens gestemmt hatten: »Mal gucken, wann die Chinesen das Milliardengrab JWP komplett übernehmen und dann ihre Mitarbeiter mitbringen – Piräus lässt grüßen.«