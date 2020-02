Karten werden neu gemischt

Vincent Thian/dpa Der zurückgetretene Premier Malaysias: Beobachter gehen davon aus, dass Mahathir Mohamad an einer neuen Regierungskoalition arbeitet (Putrajaya, 15.4.2019)

Es ist noch nicht einmal zwei Jahre her, dass dem Oppositionsbündnis Pakatan Harapan (Allianz der Hoffnung, PH) die Sensation gelang. Bei der Wahl im Mai 2018 löste es die seit der Unabhängigkeit Malaysias 1957 regierende konservative Mehrheitskoalition Barisan Nasional (Nationale Front) rund um die dominierende UMNO-Partei ab. Seit diesem historischen Machtwechsel in der ­konstitutionellen Wahlmonarchie versuchte das Bündnis eher geräuschlos, seine Reformagenda durchzusetzen. Zum Wochenwechsel kam nun der Bruch: Premierminister Mahathir Mohamad reichte am Montag bei König Abdullah Shah seinen Rücktritt ein. Beobachtern zufolge will der 94jährige damit die Bildung einer neuen Regierungskoalition herbeiführen. Vorerst bleibt er Übergangspremier, wie sein Büro am Montag abend mitteilte.

Von einer »Nacht der langen Messer« war in einer Überschrift auf dem unabhängigen Onlineportal Free Malaysia Today über die jüngsten Ereignisse die Rede. Von »Verrat« wiederum sprach Anwar Ibrahim, Chef der nach Sitzen stärksten Partei im Parlament und nach bisherigen Absprachen designierter neuer Premier nach einem noch im Verlaufe dieses Jahres anstehenden Wechsel an der Regierungsspitze. Er kann nun abermals seine Hoffnungen auf das wichtigste politische Amt begraben. Schon 1998 war er von Mahathir in einer überraschenden Wende entlassen worden und später sogar im Gefängnis gelandet. Jetzt hat der alte Fuchs seinen bisherigen Partner erneut ausgebootet. Dabei hatte es noch Mitte der Vorwoche von Mahathir geheißen, die in der PH einst ohne konkreten Zeitpunkt etwa für die Mitte der Legislaturperiode vereinbarte Staffelstabübergabe zwischen den beiden Männer solle nun irgendwann nach dem APEC-Gipfeltreffen im November stattfinden.

Anwars Parti Keadilan Rakyat (Volksgerechtigkeitspartei, PKR) war mit 50 Sitzen der größte Partner im nun aufgekündigten Bündnis, gefolgt von der ebenfalls säkular-liberal ausgerichteten und besonders in den chinesisch- und indischstämmigen Minderheiten verankerten Demokratischen Aktionspartei mit 42 Sitzen. Im 222 Mitglieder zählenden Parlament reicht das zusammen aber nicht mehr. Denn nicht nur Mahathir mit seiner konservativen Bersatu-Partei mit aktuell 25 Mandaten und die kleine, islamisch-religiöse Amanah mit elf Mandaten sind aus der PH ausgestiegen. Besonders schmerzlich für Anwar ist, dass sich sein bisheriger Parteivize Mohamed Azmin Ali mit zehn Getreuen der neuen Koalition Mahathirs angeschlossen hat, was die Zahl der Mandatsträger der PKR auf 39 schrumpfen lässt. Die »Verräter« wurden am Montag aus der Partei ausgeschlossen.

Anzeichen einer Krise hatte es in der Vorwoche zwar gegeben, doch bis Freitag schien alles wieder halbwegs im Lot zu sein. Am Sonntag tagte dann erst sechs Stunden lang die Führung von Bersatu, bevor es abends ein Dinner gab, an dem unter anderen Mitglieder von Mahathirs Partei und die PKR-Abtrünnigen teilnahmen. Offiziell drang danach zwar noch nichts nach draußen, angebliche Insider versorgten verschiedene Medien aber mit Informationen, bei der Zusammenkunft handle es sich sozusagen um ein Treffen der künftigen Koalitionsregierung mit Kontrolle über etwa 130 Sitze. Zu der gehören neben etlichen kleineren Parteien in ihrem Gefolge vor allem die 2018 entmachtete UMNO, der Mahathir bis 2016 angehörte, und deren vormaliger Parteichef und Expremier Najib Razak sowie die islamisch-konservative Parti Islam Se-Malaysia.