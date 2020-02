Zu Hause geblieben

Ebrahim Noroozi/AP/dpa Abstimmungslokal in Teheran: In der Hauptstadt gingen nur wenige »Reformer« und »Gemäßigte« zur Wahl (21.2.2020)

Im Iran wurde am Freitag ein neues Parlament gewählt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Beteiligung seit Gründung der Islamischen Republik, also seit vierzig Jahren, noch niemals so niedrig war wie diesmal. Zugleich wurde ein riesiger Sieg der »Prinzipalisten«, einer Koalition von gesellschaftlich Konservativen und außenpolitischen Hardlinern, gemeldet. Die vorangegangenen Wahlen im Frühjahr 2016 hatten den »Reformern« und »Gemäßigten«, die den seit August 2013 amtierenden Präsidenten Hassan Rohani unterstützen, eine große parlamentarische Mehrheit gebracht. Beides, die niedrige Wahlbeteiligung und der Erfolg der »Prinzipalisten«, entspricht den Prognosen.

Innenminister Abdulresa Rahmani Fasli teilte am Sonntag mit, dass rund 24,5 Millionen der knapp 58 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben hätten. Das entspreche einer Beteiligung von 42,57 Prozent. Besonders niedrig sei sie mit 25,4 Prozent in Teheran, normalerweise eine Hochburg der »Reformer« und »Gemäßigten«, gewesen. Die meisten von diesen scheinen diesmal nicht zur Wahl gegangen zu sein, so dass alle 30 Mandate, die in der Hauptstadt zu vergeben sind, an die »Prinzipalisten« gingen. 2016 war es umgekehrt gewesen.

Vor vier Jahren hatte die landesweite Wahlbeteiligung bei 61,64 Prozent gelegen. Die bisher schlechteste Teilnahme hatte es 2008 mit 51 Prozent gegeben, die höchste 1996 mit 71,1 Prozent. Die Propaganda der iranischen Führung ist traditionell darauf ausgerichtet, eine möglichst hohe Wahlbeteiligung als oberstes Ziel darzustellen – wichtiger sogar als der politische Wahlausgang. Mit der Stimmabgabe versetze man Washington in Wut, heißt es regelmäßig. Außerdem sei Wählen eine religiöse Pflicht, hatte das geistliche und politische Oberhaupt des Landes, Ajatollah Ali Khamenei verkündet.

Trotzdem haben sich die maßgeblichen Politiker Irans auffallend zufrieden geäußert. Khamenei bezeichnete die Wahlbeteiligung als »überwältigend«, da »die Feinde Irans« versucht hätten, seit »mehreren Monaten« eine »negative Propaganda« zu verbreiten, die die Auswirkungen des zuerst in China aufgetretenen Coronavirus übertreiben sollte, um die iranische Bevölkerung von der Teilnahme an der Wahl abzuschrecken.

Tatsächlich ist Iran stark von dem Virus betroffen. Nach offiziellen Angaben der Behörden starben in dem Land bisher zwölf Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19, 64 Menschen infizierten sich mit dem Virus. Ob das aber wirklich die Wahlbeteiligung erheblich beeinflusst hat, ist ungewiss. In der Tat waren bis zum Wochenende nach amtlichen Angaben schon in vierzehn iranischen Provinzen alle Schulen, Universitäten und Kulturzentren geschlossen worden.

Innenminister Fasli brachte am Sonntag verschiedene Gründe für die niedrige Wahlbeteiligung ins Spiel: Das Ergebnis sei »ganz annehmbar«, wenn man den Ausbruch des Coronavirus und das schlechte Wetter am Wahltag in Verbindung mit politischen Umständen in Betracht ziehe: den Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs am 8. Januar, bei dem alle 176 Menschen an Bord starben, darunter viele iranische Studenten, die sich nach Familienbesuchen auf dem Rückflug zu ihren Universitäten im westlichen Ausland befanden, und die »gewaltsamen Unruhen« im November 2019 nach der Ankündigung einer Erhöhung der subventionierten Benzinpreise.

Zu der ungewöhnlich niedrigen Wahlbeteiligung am 21. Februar trug mit Sicherheit auch bei, dass nicht genau eingrenzbare Teile der »Reformisten und Gemäßigten« mehr oder weniger eindeutig zu einem Boykott der Wahl aufgerufen hatten. Der iranische Wächterrat hatte Tausende von Menschen, die sich zur Wahl stellen wollten, von der Kandidatur ausgeschlossen. Auch wenn die Zahlenangaben immer noch widersprüchlich sind, waren davon anscheinend ungefähr 9.000 der anfangs 16.000 Bewerber betroffen. Darunter sollen hauptsächlich »Reformer« und »Gemäßigte« sein. Die Maßnahme soll auch 90 Abgeordnete des 2016 gewählten Parlaments getroffen haben, die zur Wiederwahl antreten wollten.