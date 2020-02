Zu früh gefreut

Fabian Bimmer/REUTERS Katharina Fegebank (Grüne) und Peter Tschentscher (SPD) am Wahlabend in Hamburg

Abends um sechs ist die Welt noch in Ordnung bei der Wahlparty der Linkspartei an diesem Sonntag in Hamburg. Als der Balken der CDU bei der Prognose für die Bürgerschaftswahl, die punkt 18 Uhr über die Fernsehmonitore flimmert, bei 11,5 Prozent Halt macht, jubelt der Saal. Noch lauter wird es im Haus 3 des früheren Hafenkrankenhauses, mitten auf St. Pauli, bei den 9,0 Prozent für die eigene Partei. Und als die 4,7 Prozent der AfD aufploppen, kocht die Stimmung endgültig über. »Nazis raus!« skandieren die Genossen, umarmen einander, vollführen Luftsprünge. Für Rassisten sei kein Platz im Parlament »nach dem, was in Hanau passiert ist«, ruft Landessprecher David Stoop auf der Bühne aus, als die erste Hochrechnung kurz nach 19 Uhr die Prognose bestätigt.

Doch die Freude ist verfrüht. Im Laufe des Abends zeichnet sich ab, dass die Protofaschisten mit knapp über fünf Prozent wohl doch wieder in die Bürgerschaft einziehen werden. Die Hoffnung, dass von Hamburg nach dem rassistischen Anschlag von Hanau ein Signal ausgeht, dass die AfD erstmals wieder aus einem Landtag fliegt, erfüllt sich nicht. Das tut der Stimmung aber keinen Abbruch. Man tröstet sich damit, dass Die Linke ihren Stimmanteil von 8,5 auf ordentliche 9,1 Prozent steigern konnte und vermutlich mehr Abgeordnete stellen darf.

Er sei »glücklich über das eigene Ergebnis«, erklärt Linke-Parteichef Bernd Riexinger, der aus Berlin zur Wahlparty angereist ist, gegenüber junge Welt. Hamburgs Linke habe als einzige Partei unermüdlich die sozialen Gegensätze in der Hansestadt thematisiert. Dass das nicht stärker belohnt wurde, sei Folge der Fokussierung auf das Duell der Spitzenkandidaten von SPD und Bündnis 90/Die Grünen, Peter Tschentscher und Katharina Fegebank. Das gute Ergebnis von SPD und Grünen führt der Linke-Politiker auch auf die gute wirtschaftliche Lage Hamburgs zurück. Das schlechte Ergebnis von CDU, FDP und AfD zeige, dass »diejenigen jetzt in der Defensive sind, die immerzu links und rechts gleichsetzen«.

Bei vielen im Saal herrscht an diesem Abend Unverständnis über das Abschneiden der SPD, die zwar verlor, aber die Grünen weit hinter sich ließ. Die Verwicklung der Partei in die »Cum-Ex«-Affäre habe offenbar viele Wähler nicht interessiert, ist zu hören. Der Abgeordnete Norbert Hackbusch bringt die Empörung auf den Punkt. Statt entschieden gegen die Steuerhinterzieher zu ermitteln, habe man im Rathaus »mit ihnen Tee getrunken«, sagt er auf der Bühne. Die Linksfraktion werde aufpassen, »was ihr in den nächsten Jahren macht«, ruft Hackbusch in Richtung der gestärkten »rot-grünen« Mehrheit aus. Auch die Hamburger Bundestagsabgeordnete Zaklin Nastic verspricht, dass ihre Partei dem Senat auf die Finger schauen werde. Sie kündigt Proteste zum Matthiae-Mahl am Freitag im Rathaus an, zu dem Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erwartet werden. Es sei »widerwärtig«, dass die Stadt kein Geld für Schulessen übrig habe, aber die »Superreichen mit Champagner bewirtet«.

Eine Opposition, die genau hinschaut, wird künftig in der Bürgerschaft wohl benötigt. Denn wenn es zur Fortsetzung der »rot-grünen« Koalition in Hamburg kommt, erreicht diese fast eine Zweidrittelmehrheit. Tschentscher sprach am Montag von einer »sehr naheliegenden Option«, will aber auch der Union, mit der es ebenfalls für eine Koalition reichen würde, Gespräche anbieten. Vor einer SPD-Präsidiumssitzung in Berlin sagte der Erste Bürgermeister, er wolle den erfolgreichen Kurs »mindestens fünf Jahre, lieber Jahrzehnte« fortführen. Für Freude dürfte das Ergebnis der Hamburg-Wahl vor allem beim rechten Flügel der SPD gesorgt haben, hatte sich der traditionell rechte Landesverband doch im Wahlkampf klar von den SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken abgegrenzt. »Superglücklich« wähnte sich etwa Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Tschentschers Vorgänger im Amt. Er erhoffe sich von dem Ergebnis einen »Push für den Bund«.

Kommentatoren der bürgerlichen Medien nutzen die Ergebnisse, um gegen den »Linkskurs« der SPD-Spitze zu polemisieren. Genüsslich zitierte etwa die Welt Walter-Borjans, der am Wahlabend von einem »überwältigenden Ergebnis« gesprochen hatte, das der »grundsoliden« Regierungspolitik der Hamburger SPD, aber auch dem »klaren Kompass« der Bundespartei zu verdanken sei. Die SPD-Spitze stehe, so das Blatt, für das Gegenteil des Kurses, dem Tschentscher den Erfolg verdanke: »Wirtschaftsfreundlichkeit, Handlungsorientierung, Regierungskompetenz, die ganze Gesellschaft im Blick, nicht nur deren linken Rand.«

Für die FDP ging das Zittern um den Einzug in die Bürgerschaft am Montag weiter. Im Wahlbezirk Langenhorn war versehentlich der Stimmanteil der Grünen der FDP zugeordnet worden und umgekehrt. Weil sie am Sonntag nur knapp über der Fünfprozenthürde gelegen hatte, könnte die Korrektur der Verwechslung sie die entscheidenden Stimmen kosten. Klarheit sollte das vorläufige amtliche Endergebnis bringen, das wegen des komplizierten Hamburger Wahlmodus erst für Montag, 18.30 Uhr, erwartet wurde, nach jW-Redaktionsschluss.