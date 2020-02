Viele Fragen offen

Fabrizio Bensch/REUTERS Mangelhafter Schutz für die Synagoge? Polizisten nach dem Terroranschlag in Halle (10.10.2020)

Hätte die Polizei den rechten Terroranschlag auf eine Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019, der zwei Todesopfer forderte, verhindern können? Diese Frage steht viereinhalb Monate später im Mittelpunkt eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses (UA). Am gestrigen Montag tagte das Gremium erstmals im Landtag von Sachsen-Anhalt unter dem Vorsitz des Grünen-Abgeordneten Sebastian Striegel. Dessen Stellvertreter ist Robert Farle von der AfD. Geklärt wurden zunächst Details zum Verfahren, wie es hieß. Die Öffentlichkeit soll nur bei der Befragung von Zeugen zugelassen werden.

Das Vorgehen des Täters in Halle weist Parallelen zu den Anschlägen in der vergangenen Woche auf zwei Shisha-Bars in Hanau auf. Dort hatte der 43jährige Tobias Rathjen aus rassistischen Motiven zunächst neun Menschen mit Migrationshintergrund getötet, weitere Opfer teils lebensgefährlich verletzt und anschließend seine pflegebedürftige Mutter und sich selbst erschossen. Wie Rathjen hatte sich der 27jährige aus Sachsen-Anhalt stammende Stephan Balliet offenbar vor allem über rechte Propaganda im Internet radikalisiert und seine Morde geplant.

Video aufgetaucht

Balliet hatte die Taten nicht nur in einem Internetforum angekündigt, sondern auch live mitgefilmt und ins Netz gestellt. Am 9. Oktober, dem höchsten Feiertag der jüdischen Gemeinde, Jom Kippur, hatte er versucht, schwerbewaffnet mit Sprengstoff und einer offenbar selbstgebauten Waffe in die Synagoge der 230.000-Einwohnerstadt einzudringen. Nur die eigenen Sicherheitsvorkehrungen der Gemeinde – wie eine schwere Holztür – hatten das von Balliet geplante Blutbad verhindert. Wohl aus Frust erschoss der Täter dann eine zufällig am Tatort vorbeikommende 40jährige Passantin, kurz darauf einen 20jährigen jungen Mann in einem nahen Dönerimbiss. Zwei weitere Menschen verletzte er schwer.

Zum Anschlag in Halle gibt es viele offene Fragen. Warum hatte die Polizei die Synagoge gerade an diesem Feiertag nicht durchgehend geschützt? Weshalb traf sie erst zehn Minuten nach den ersten Anrufen mit zunächst nur zwei Beamten am Tatort ein, obgleich die Synagoge in der Innenstadt schneller erreichbar gewesen wäre? Aus welchem Grund leisteten die Polizisten dem zu dieser Zeit bereits blutend am Boden liegenden ersten Opfer nicht unmittelbar Erste Hilfe und gaben später wahrheitswidrig an, sie hätten den Tod der Frau festgestellt? Wieso ließ die Polizei den Täter auf der Flucht ungehindert erneut am Tatort vorbeifahren, ohne die Verfolgung aufzunehmen, obwohl dessen Autokennzeichen zu dem Zeitpunkt bekanntgewesen war? Letztere beide Fragen hatte ein vor knapp zwei Wochen bekanntgewordenes Video einer Überwachungskamera am Tatort aufgeworfen. In ihm ist neben der unterlassenen Hilfeleistung durch die Polizei auch zu sehen, wie Passanten nahezu teilnahmslos an der blutenden Frau vorbeilaufen ohne zu helfen.

Die sachsen-anhaltische Landtagsfraktion von Die Linke warf der AfD vor, sie wolle den Untersuchungsausschuss als »getarnte Plattform für die extreme Rechte« missbrauchen. Sie frage nicht nach der Motivation des Täters und weigere sich, ihrer Verantwortung für den auch bundesweit zunehmenden rechten Terror nachzugehen. Das angebliche Interesse der AfD, den Polizeieinsatz aufzuklären, sei »eine widerwärtige Verhöhnung der Opfer und Betroffenen«, sagte die Linke-Politikerin Henriette Quade bei der Konstituierung des Ausschusses vor einigen Wochen. Der UA-Vorsitzende Striegel erklärte: »Die AfD steht völlig zu Recht am Pranger.« Sie trage »Hass, Hetze und antisemitisches Gedankengut« ins Parlament. Die Partei steht in Sachsen-Anhalt zu weiten Teilen dem faschistischen »Flügel« unter dem Thüringer Parteichef Björn Höcke nahe.

Größter Saal reserviert

Der Täter Balliet sitzt indes seit der Tat in Untersuchungshaft. Die Morde hat er gestanden und ein rassistisches Motiv eingeräumt. Wegen »Gefährdung der staatlichen Sicherheit und Ordnung« liegt das Verfahren beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe. Dort wird derzeit die Anklage vorbereitet. Wegen einer »besonderen Bedeutung der Tat« wird die Bundesanwaltschaft sie vor dem Oberlandesgericht (OLG) Naumburg erheben. Geschehen solle dies möglicherweise noch im Februar, hieß es von dort. Passiert dergleichen nicht bis Anfang April, also sechs Monate nach der Festnahme Balliets, müsste die Untersuchungshaft des Täters neu geprüft werden.

Das OLG bereitet sich derweil auf den Prozess vor. Dafür hat es »rein vorsorglich« den größten Sitzungssaal in Sachsen-Anhalt im Landgericht Magdeburg von April bis Juni reserviert, wie der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) vergangene Woche aus Naumburg erfahren hatte. Man rechne mit großem Interesse von überregionalen und internationalen Medien, der Öffentlichkeit sowie einer hohen Anzahl von Nebenklägern. Für Verfahren in dieser Größenordnung wurde der Magdeburger Saal schon häufiger genutzt. So fand dort zum Beispiel von Januar 2011 bis Dezember 2012 der zweite Prozess gegen einen Polizeibeamten zum Feuertod von Oury Jalloh in einer Gewahrsamszelle des Dessauer Reviers statt.

Drei Hinterbliebene der beiden Todesopfer von Halle haben vom Bund indes eine Entschädigung von insgesamt 75.000 Euro erhalten, wie das Bundesjustizministerium im Januar der Welt am Sonntag mitgeteilt hatte. An die drei Verletzten und 53 weitere Personen, die sich »im unmittelbaren Einwirkungsbereich des Täters« aufgehalten hatten, seien jeweils 5.000 Euro gegangen.