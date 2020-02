Deutsche Post setzt auf Immobiliendeals

Ralph Orlowski/REUTERS Zustellung ist für die Post nur Nebensache. Wichtig ist dem Vorstand, dass die Renditeziele erreicht werden

Laut einem Medienbericht setzt die Deutsche Post AG auf Immobiliendeals, um ihre Renditeziele zu erreichen. Wie das Handelsblatt am Montag berichtete, wolle der Konzern mit dem »Eigeninvest« genannten Projekt ein umfangreiches Bauprogramm umsetzen, mit dem in den kommenden Jahren bundesweit 640 neue Zustellpunkte und Zustellbasen entstehen sollen. Allein für dieses Geschäftsjahr habe die Post als Budget über 150 Millionen Euro freigegeben. Gebaut werden sollen davon kombinierte Brief- und Paketstationen mit 300 bis 500 Quadratmetern Fläche. Der Konzern begründete den Schritt gegenüber der Zeitung mit den wegen des »strukturellen Wandels (…) sinkenden Brief- und steigenden Paketvolumina«. Neue Liegenschaften für das Geschäft würden benötigt.

Was auf den ersten Blick als eine Investition in bessere Arbeitsabläufe aussieht, könnte sich als bloßer Bilanztrick herausstellen. Gemietete Gebäude erschienen bis 2018 nicht in der Post-Bilanz, Verpflichtungen aus dem operativen Leasing ebensowenig. Doch damit sei, heißt es im Zeitungsbericht, seit 2019 wegen neuer Bilanzierungsregeln Schluss. Leasingverbindlichkeiten, etwa die Mietverpflichtungen für Restlaufzeiten von oft bis zu 15 Jahren, erhöhen seither in der Bilanz die Nettoverschuldung. Ein Versteck außerhalb der Bilanz sei damit nicht mehr möglich, ein wesentlicher Vorteil der Mietimmobilien dahin. Baue der Konzern selber, könne er die Kosten über 50 Jahre abschreiben.

In einer E-Mail der hauseigenen Immobilientochter CSG habe es geheißen: Um das Gewinnziel von fünf Milliarden Euro vor Steuern für 2022 zu erreichen, »erwarten die Vorstände des Konzerns von uns einen großen Beitrag in Form des Zurückstellens von Anmietung und Fokussierung auf das Eigeninvest«. Ein CSG-Manager habe mitgeteilt, »nach dem enttäuschenden Ergebnis aus 2019«, seien die Planzahlen für 2020 »in jedem Fall zu erreichen«. Die für 2019/20 gesetzten Ziele wurden bislang nur zu 50 Prozent erfüllt, hätten die Mitarbeiter laut Handelsblatt vor wenigen Tagen in einer internen Präsentation erfahren. (jW)