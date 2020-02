Afghanistan: Abdullah will Gegenregierung aufstellen

AP Photo/Rahmat Gul Abdullah Abdullah (M.) am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Kabul

Kabul. Der nach offiziellen Zahlen unterlegene afghanische Präsidentschaftskandidat Abdullah Abdullah erkennt das am Dienstag veröffentlichte Endergebnis der Präsidentschaftswahl nicht an und will eine eigene Regierung aufstellen. »Wir sind das Siegerteam bei den Wahlen, basierend auf den sauberen Stimmen des Volkes«, sagte Abdullah am Dienstag bei einer Ansprache vor seinen Anhängern in Kabul. Er kündigte an, eine «inklusive Regierung» zu formen.

Wenige Stunden zuvor hatte die Unabhängige Wahlkommission Amtsinhaber Aschraf Ghani mehr als vier Monate nach der Wahl vom 28. September 2019 zum Sieger erklärt. Schon vor der Abstimmung waren Zweifel an der Sauberkeit des Urnengangs laut geworden. Während der Stimmabgabe sowie bei der Auszählung kam es zu einer Reihe technischer Probleme. (dpa/jW)