Venezuela: USA verhängen Sanktionen gegen Rosneft-Tochter

Ariana Cubillos/AP/dpa Maduro bei einem Protest gegen vor weniger als zwei Wochen verhängte US-Sanktionen am 10. Februar in Caracas

Washington. In einem weiteren Akt der Einmischung in die inneren Angelegenheiten Venezuelas haben die USA Sanktionen gegen ein Tochterunternehmen des russischen Ölkonzerns Rosneft verhängt. Die Gesellschaft Rosneft Trading habe der Regierung von Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro geholfen, US-Sanktionen zu umgehen, sagte ein ranghoher Regierungsmitarbeiter am Dienstag in Washington. Auf der Sanktionsliste steht einer Mitteilung des US-Finanzministeriums zufolge auch der Vizepräsident von Rosneft, Didier Casimiro, der Rosneft Trading vorsteht. Mit den Strafmaßnahmen werden unter anderem Vermögenswerte von Rosneft Trading und Casimiro in den USA eingefroren.

Rosneft, der größte Ölkonzern Russlands, hat stark in Venezuela investiert. Die Tochtergesellschaft war gegründet worden, um Auslandsgeschäfte zu übernehmen. Die USA und ungefähr 50 weitere Ländern, darunter auch Deutschland, wollen Maduro entmachten, wofür sie auf den selbsternannten »Übergangspräsidenten« Juan Guaidó setzen. Russland dagegen steht fest an der Seite der legitimen Regierung von Maduro. (dpa/jW)