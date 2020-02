Macht im Staat

Jürgen Sindermann/Picture Alliance Altbundeskanzler Helmut Schmidt predigt zu den Christen der »ungeliebten kommunistischen Diktatur« der DDR beim Evangelischen Kirchentag in Rostock (Juni 1988)

»Es besteht keine Staatskirche«, und »Jede Religionsgemeinschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes«, besagt Artikel 137 der Weimarer Reichsverfassung von 1919. Den übernahm das Grundgesetz der Bundesrepublik von 1949 als Artikel 140.

Um das Jahr 1949 herum entstanden die Verfassungen der einzelnen Länder der Bundesrepublik. Sie geben Auskunft über den jeweiligen kirchlichen Einfluss. Die Anrufung Gottes und der christliche Bildungsauftrag charakterisieren die Verfassungen der unionsgeführten Länder. Im Saarland, das noch heute mit 62 Prozent den höchsten Anteil von Katholiken an der Bevölkerung hat, besaß 1947, als die erste Verfassung verabschiedet wurde, die Christliche Volkspartei die absolute Mehrheit. 1955 ging diese in der CDU auf. Nur in Bayern sind auch heute noch die Katholiken in der Mehrheit: 54 Prozent. In Nordrhein-Westfalen sind 40 Prozent der Bevölkerung katholisch. 1950, als die Landesverfassung in Kraft trat, war das Bundesland, in dem sich auch die damalige Hauptstadt Bonn befand, stark von der CDU, von Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem populären Kardinal Josef Frings geprägt. Die Präambel der Landesverfassung setzt dementsprechend mit der »Verantwortung vor Gott und den Menschen« ein und nennt als »vornehmstes Ziel der Erziehung« die »Ehrfurcht vor Gott«.

»Ehrfurcht vor Gott«

Ähnlich heißt es auch in der Verfassung von Baden-Württemberg, wo die CDU bis 2016 stärkste Partei war, viermal mit absoluter Mehrheit. Katholiken und konservative evangelische »Pietisten« haben im Südwesten Deutschlands stets zusammengewirkt. Pietisten stellen die Frömmigkeit des einzelnen und sein sittliches Handeln in den Vordergrund. Die schwäbische »Rechtschaffenheit« hat hier ihren Ursprung.

2016 wurde die CDU (27 Prozent der Wählerstimmen) von den Grünen (30,3 Prozent) überholt, die seitdem den Ministerpräsidenten stellen. Dieser Wechsel ändert nichts am guten Einvernehmen zwischen Landesregierung und den beiden Kirchen: Der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist engagierter Katholik und Mitglied in vielen katholischen Organisationen, u. a. im Zentralkomitee deutscher Katholiken (ZdK). Sein Justizminister gehört der CDU an und ist ebenfalls engagierter Katholik. Die Landtagsvizepräsidentin ist berufenes Mitglied der Landessynode¹ und engagiert sich im Diakonischen Werk, dem Träger der evangelischen sozialen Einrichtungen. Den Landtag prägt, vor allem in der Weihnachtszeit, christliches Brauchtum. Die »Erfüllung des christlichen Sittengesetzes« und das erste Erziehungsziel der »Ehrfurcht vor Gott«, die in der baden-württembergischen Verfassung festgeschrieben sind, gelten auch heute praktisch und theoretisch als Richtschnur.

Dem sei die Bremer Verfassung gegenübergestellt: »Erschüttert von der Vernichtung, die die autoritäre Regierung der Nationalsozialisten unter Missachtung der persönlichen Freiheit und der Würde des Menschen in der jahrhundertealten Freien Hansestadt Bremen verursacht hat, sind die Bürger dieses Landes willens, eine Ordnung des gesellschaftlichen Lebens zu schaffen, in der die soziale Gerechtigkeit, die Menschlichkeit und der Friede gepflegt werden, in der Schwache vor Ausbeutung geschützt und allen Arbeitswilligen ein menschenwürdiges Dasein gesichert werden.« Erziehungsziel ist eine »Gemeinschaftsgesinnung, die (…) zur friedlichen Zusammenarbeit mit anderen Menschen und Völkern führt«. Im Hinblick auf die Kirchen und Religionsgemeinschaften übernimmt die Bremer Verfassung nicht nur den Wortlaut des Grundgesetzes, sondern fügt hinzu: »Die Kirchen und Religionsgemeinschaften sind vom Staate getrennt.« Hier wird der Einfluss der damaligen SPD deutlich, den sie in den evangelisch geprägten Gebieten von Anfang an hatte. In Bremen war die SPD bis 2019 durchgängig stärkste Partei, fünfmal mit absoluter Mehrheit.

Nach den ersten Bundestagswahlen vom August 1949 befand sich die CDU in einer schwierigen Situation: Gegen den katholischen Bundeskanzler Konrad Adenauer stand der evangelische Innenminister Gustav Heinemann. Aus Protest gegen die Wiederbewaffnung legte der im Oktober 1950 sein Amt nieder und trat aus der CDU aus. Heinemann war Vorsitzender (Präses) der Synode der EKD, also ein hoher Repräsentant der evangelischen Christen in der Bundesrepublik. Sein Ausscheiden aus der CDU und sein Konflikt mit Adenauer bedeuteten für die Union einen Rückschlag in ihrem Bemühen, sich für Nichtkatholiken zu öffnen. Zur Schadensminderung gründete der konservative CDU-Politiker Hermann Ehlers den Evangelischen Arbeitskreis der CDU/CSU (EAK). Wie Heinemann, war Ehlers unbelastet durch eine etwaige Nazivergangenheit. Durch seine kirchliche Tätigkeit, zu der auch sein Engagement beim Evangelischen Hilfswerk gehörte, gewann er erwartungsgemäß evangelische Christen für die CDU. Der EAK besteht bis heute, wenn auch im Laufe der Jahrzehnte seine Bedeutung abgenommen hat – so wie ja auch die politische Konfrontation der beiden christlichen Konfessionen keine herausragende Rolle mehr spielt.

Die SPD, die während der ersten Nachkriegsjahre durchaus kirchenkritisch war, änderte allmählich ihre Haltung. Sie könne nur Volkspartei und regierungsfähig werden, »wenn auch ein großer Teil der katholischen Arbeitnehmerschaft sich an sie bindet«, schrieb der katholische SPD-Politiker Heinz Rapp 1957.² Er beteiligte sich an der Ausarbeitung des Godesberger Programms, das 1959 verabschiedet wurde. Darin heißt es: »Die Sozialdemokratische Partei achtet die Kirchen und Religionsgemeinschaften, ihren besonderen Auftrag und ihre Eigenständigkeit«. Rapp wurde 1967 als erster Sozialdemokrat in das Zentralkomitee deutscher Katholiken berufen.

Herbert Wehner, der von 1927 bis 1942 Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands gewesen war und nach Kriegsende mit zu den Begründern der SPD gehört hatte, trat Mitte der 1950er Jahre in die evangelische Kirche ein. Der evangelische Bischof von Hamburg, Hans-Otto Wölber, sah in Wehner »einen der entscheidenden Mentoren einer Entwicklung, die dazu führte, dass die SPD im liberalen Humanismus und im Christentum Wurzeln sozialistischer Politik erblickte«.³ Obwohl die SPD auf allen Ebenen den Kontakt mit Katholiken suchte, hielten die meisten trotzdem am Feindbild SPD fest. Erst nach dem Wahlsieg der SPD 1972 konnte Bundeskanzler Willy Brandt feststellen, »dass der Wahlerfolg vor allem den katholischen Arbeitnehmern (zu verdanken sei), die Vertrauen gefasst haben zu unserer Haltung zu ihrer Kirche«⁴.

Diese Einschätzung war indes zu optimistisch: Die katholische Kirche, lauthals unterstützt von der Union, griff die SPD scharf an, als diese das Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch und zur Fristenlösung vorbereitete, das der Bundestag 1974 mit knapper Mehrheit beschloss. Die unionsgeführten Länder und einige Abgeordnete klagten beim Bundesverfassungsgericht, das den Klägern recht gab. So beschloss der Bundestag 1976 eine erweiterte Indikationslösung. Auch sie wurde von der katholischen Kirche abgelehnt. Daraufhin distanzierten sich namhafte Katholiken von ihrer Kirche, aber die Auswirkungen dieses Konflikts spürte die SPD noch im Wahlkampf 1980: Bild schrieb am 19. September 1980, dass Bundeskanzler Helmut Schmidt »traurig« sei »über diesen Versuch einseitiger Beeinflussung des Wahlkampfes«.

Helmut Schmidt und die Kirchen

Von allen bekannten Politikern bemühte sich Helmut Schmidt am meisten um die Kirchen. Er stammte aus Hamburg, war evangelisch und blieb der Hamburger Kirche zeitlebens verbunden. In der katholischen Kirche fühlte er sich nicht zu Hause; so verwendete er viel Mühe und Zeit, um mit ihren Vertretern in Kontakt zu kommen. Er gewann Freunde, mit denen er sehr persönliche Briefe tauschte und die ihn als Politiker unterstützten. Der Wiener Erzbischof Franz Kardinal König bereitete für Schmidt eine Polen-Reise vor und ermöglichte ein Treffen mit Erzbischof Karol Wojtyla, dem späteren Papst Johannes Paul II., den Schmidt dann noch mehrmals in Rom besuchte. Schmidt wollte ihn dazu bewegen, eine Soziallehre auch für Lateinamerika zu verfassen, um so den Einfluss der »Theologie der Befreiung« zurückzudrängen. Die teilweise marxistisch fundierte Gesellschaftsanalyse der »Theologie der Befreiung« beunruhigte seinerzeit auch Politiker und Kirchenleute in der Bundesrepublik. Schmidts Bemühungen blieben erfolglos, obwohl einige deutsche Katholiken ihn unterstützten.

Zu Hause fühlte sich Helmut Schmidt in der evangelischen Kirche. Bischof Hans-Otto Wölber hatte ihn 1965 in die Hamburger Synode geholt. Auch als Schmidt Hamburg verließ, blieb die enge Verbindung bestehen. Wölber half ihm in der Auseinandersetzung mit der Friedensbewegung, der sich viele evangelische Christen zugehörig fühlten. Es ging bei diesen Kontakten um (in Schmidts Worten) »den NATO-Doppelbeschluss, die Entwicklungshilfe, angebliche Kriegsabsichten der USA, die Kernkraftwerke, die Angst vor der Zukunft – der ganze Angstkatalog der linken Friedensapostel wurde entrollt«⁵. Als Verteidigungsminister und als Bundeskanzler trat Schmidt auf zahllosen Kirchentagen und anderen kirchlichen Veranstaltungen auf, stets unterstützt und beraten von kirchlichen Amtsträgern.

Von besonderer Bedeutung für Schmidt war die Verbindung zu Christen in der DDR, insbesondere zu Manfred Stolpe, dem ranghöchsten Juristen in der DDR-Kirche. Stolpe bereitete alle Veranstaltungen vor, bei denen Schmidt nach seinem Ausscheiden aus der Bundesregierung auftrat. Sprach Schmidt in der Bundesrepublik, betonte er die Nichteinmischung der Kirchen und Christen in die Politik. Sprach er in der DDR, betonte er hingegen die »Verantwortung der Regierten« und zitierte damit einen Text der Bekennenden Kirche von 1934. Da gab es gelegentlich spannungsgeladene Situationen, etwa die »Möglichkeit eines spontanen emotionalen Aufbegehrens meiner Zuhörer gegen die ungeliebte kommunistische Diktatur«.⁶ Stolpe erwies seinem Freund Schmidt manchen Dienst. So erreichte er, dass einige Kirchenleute in der DDR regelmäßig die Wochenzeitung Die Zeit erhielten, zu deren Herausgebern Schmidt gehörte. Stolpe übermittelte auch Botschaften von Schmidt an die Regierung der DDR.

Volksparteien und Volkskirche

Die beiden großen Parteien, Union und SPD, sprechen immer seltener von »Volkspartei«. Die Wahlergebnisse sind deutlich: 2019 konnten die beiden »Volksparteien« in Thüringen nicht einmal 30 Prozent aller Wählerstimmen auf sich vereinigen. Weniger eindeutig ist die Lage in den westlichen Bundesländern, aber auch hier bleibt der Anteil der Wählerstimmen, die für die »Volksparteien« abgegeben werden, meist unter 50 Prozent. Nicht einmal 40 Prozent erhielten sie 2016 bei der Wahl in Baden-Württemberg, die vom Sieg der Grünen und dem Aufstieg der AfD (15,1 Prozent) geprägt war. Der Begriff »Volkskirche« ist in den westlichen Bundesländern indes immer noch recht gebräuchlich. Trotz rückläufiger Tendenz macht hier der Anteil derer, die den beiden großen Kirchen angehören, immer noch über 50 Prozent aus (von 81 Prozent im Saarland bis 51,9 Prozent in Bremen). In den östlichen Ländern reicht er von 31,4 Prozent in Thüringen bis zu weniger als 20 Prozent in Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

Seit 1990 haben die beiden Kirchen versucht, ihre Stellung in der Öffentlichkeit zu verstärken und ihre Mitgliederzahl zu erhöhen, besonders im Osten: Konkordate und Staatskirchenverträge sichern ihre Präsenz in Schulen, Krankenhäusern, bei der Polizei usw. (Wieder-)Eintrittsbüros sollen Interesse wecken und Mitglieder werben. Auch die Übernahme vieler sozialer Einrichtungen der DDR durch die evangelische Diakonie und die katholische Caritas sollte die Kirchen stärken. Aber der erwartete Erfolg ist ausgeblieben.

Immerhin sind in der Bundesrepublik die Kirchen nach dem Staat zweitgrößter Arbeitgeber; auch ihr Besitz an Grund und Boden (etwa 825.000 Hektar) und an Immobilien (etwa 87.000) ist beträchtlich. Zu den Kirchensteuern kommen jährlich etwa 19 Milliarden Euro aus staatlichen Geldern hinzu. Diakonie und Caritas, deren Finanzierung durch die Kirchen selbst bei weniger als zwei Prozent des Budgets liegt, haben ein Jahresvolumen von etwa 45 Milliarden Euro; die Umsätze aus Wirtschaftsbetrieben betragen etwa 50 Milliarden Euro. 2015 legte das Erzbistum Köln sein Vermögen offen: 3,35 Milliarden Euro, angelegt in Immobilien und Wertpapieren. Im Jahr 2013 machte es fast 60 Millionen Gewinn, dazu kamen 30 Millionen Euro Erträge aus Wertpapieren.

Im September 2019 erhöhte der Berliner Senat seine finanzielle Unterstützung des Religions- und Weltanschauungsunterrichts. Davon profitieren zwar auch kleine, nichtchristliche Gruppen, aber Hauptnutznießer sind die beiden großen Kirchen. Die bedankten sich, ließen aber durchblicken, die Unterstützung sei selbstverständlich: »Damit übernimmt der Senat seine Verantwortung für die Gewährleistung religiöser Bildung in den Schulen.«⁷

Darüber hinaus möchte sich das Berliner Erzbistum durch besondere Aktionen bekannt machen. Im Dezember 2018 wickelte Erzbischof Heiner Koch eigenhändig Weihnachtsgeschenke in zwei schicken Kaufhäusern ein. Eine andere Werbeaktion fand zu Beginn der Karnevalszeit statt: Der Erzbischof, gebürtig aus Düsseldorf, inthronisierte das Berliner Karnevalsprinzenpaar in einem Restaurant am Gendarmenmarkt.

Aber die starke Präsenz der Kirchen im öffentlichem Raum, ihre wirtschaftliche Stärke, ihre Regierungsnähe, ihre Bemühungen um »Publicity« – all dies ändert nichts daran, dass ihre Glaubwürdigkeit schwindet, ihre Mitgliederzahlen rückläufig sind und dass sie den Namen »Volkskirche« immer weniger verdienen – vergleichbar den Unionsparteien und der SPD.

Ein »linkes« Beispiel aus Berlin

In der Berliner Koalition ist die Partei Die Linke mit ihrem Senator Klaus Lederer für den Bereich Kultur zuständig, zu dem auch die Kirchen gehören. Sitz des Berliner Erzbistums ist die Hedwigskathedrale in Berlins historischer Mitte. Im Krieg weitgehend zerstört, war sie 1963 wieder eingeweiht worden. Künstler aus der Bundesrepublik und der DDR hatten den Innenraum unter Leitung des Düsseldorfer Architekten Hans Schwippert neu gestaltet und schufen ein einmaliges, aussagekräftiges Gesamtkunstwerk, das unter Denkmalschutz gestellt wurde. Zu ihm gehört auch die Grabstätte von Dompropst Bernhard Lichtenberg, der 1943 von den Nazis verhaftet wurde und auf dem Weg ins Konzentrationslager Dachau starb.

Nach dem Willen von Erzbischof Koch und seinem Vorgänger Rainer Maria Woelki, unterstützt von der ehemaligen Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner, soll der Innenraum völlig umgestaltet werden, so dass auch das Grab von Lichtenberg nicht mehr Teil des Kirchraums wäre. Die vorgelegten Baupläne, die gravierende architektonische Mängel enthalten, erinnern an eine moderne Eventhalle. Dieses Projekt, zu dem auch der Umbau des benachbarten Gemeindehauses gehört, ist mit 60 Millionen Euro veranschlagt, zu dem das Erzbistum, die anderen Diözesen und der Staat jeweils ein Drittel beitragen sollen. Schon zu Anfang wiesen Fachleute nach, dass diese Summe viel zu niedrig angesetzt ist. Das Erzbistum beantragte die Aufhebung des Denkmalschutzes und erklärte wortreich mit vielen griechischen und lateinischen Begriffen, warum der Umbau »aus liturgischen Gründen« notwendig sei. Die Oberste Denkmalschutzbehörde unter Leitung von Klaus Lederer gab dem statt und führte als wichtigsten Grund das »Selbstbestimmungsrecht« der Kirchen an.

Das Grundgesetz kann Lederer zur Begründung seiner Entscheidung nicht bemühen, wohl aber die Rechtsprechung, die im Laufe der Zeit immer öfter zugunsten der Kirchen ausfällt. Selbst die eingangs zitierten »Schranken« des Grundgesetzes, die den kirchlichen Handlungsspielraum einschränken, hat das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich in Frage gestellt.⁸ Allerdings setzt das »Handbuch des Staatskirchenrechts« einen anderen Akzent: Neben »eigenen« kirchlichen Angelegenheiten gebe es auch »gemeinsame« Angelegenheiten: »Hier beschränkt sich die Unabhängigkeit der Kirchen auf die spezifisch kirchlichen Bezüge und bedarf es zur Begrenzung dieser Unabhängigkeit ggf. eines für alle geltenden Gesetzes.«⁹

Dem Zeitgeist entsprechend

Hätte nicht genau hier eine Denkmalschutzbehörde, die ihren Namen verdient, dem kirchlichen Willen eine Grenze setzen und darauf bestehen können, dass ein denkmalgeschützter Bau eine »gemeinsame« Angelegenheit ist? Zumal das Erzbistum den Staat finanziell in die Pflicht nehmen will. Der Kultursenat hat weder das klare Votum seiner eigenen Fachbehörde, des Landesdenkmalamtes, berücksichtigt noch die Einsprüche namhafter Fachleute. Am 17. März 2020 wird das Landgericht Berlin über die Klage entscheiden, die die damals beteiligten Künstler bzw. deren Erben gegen das Erzbistum eingereicht haben. Dann werden wir wissen, ob das »Selbstbestimmungsrecht« der Kirche grenzenlos ist. Wenn das Erzbistum recht bekäme und damit die Entscheidung des Kultursenators bestätigt würde, wäre der Zeitgeist doppelt bedient: ein Erinnerungsmal gegen den Faschismus verschwände buchstäblich in einer schwer zugänglichen Versenkung, und es gäbe ein weiteres, trauriges Beispiel für Zerstörung von Kultur, die in der DDR entstand.

Anmerkungen:

1 Synoden, bestehend aus Theologen und Nichttheologen, sind die beschlussfassenden Gremien der evangelischen Kirchen auf landeskirchlicher Ebene; auf Bundesebene ist es die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), deren Verantwortliche ebenfalls gern Mitglieder aus politischen Parteien berufen.

2 Zit. n. Wolfgang Thierse (Hg.): Religion ist keine Privatsache, Düsseldorf 2000, S. 73

3 Zit. n. Rainer Hering: Aber ich brauche die Gebote. Helmut Schmidt, die Kirchen und die Religionen, Bremen 2012, S. 42

4 Zit. n. Thierse, a. a. O., S. 75 f.

5 Helmut Schmidt: Weggefährten. Erinnerungen und Reflexionen, München 1996, S. 364

6 Ebd., S. 371

7 Pressemitteilung der beiden Kirchen vom 6.9.2019

8 http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv042312.html

9 Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1994, Bd. 1, S. 556 f.