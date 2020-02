Feines Gespür

Der Deutsche Drehbuchpreis geht in diesem Jahr an die Autoren Jan Braren, Marc Blöbaum und Kilian Riedhof. Ausgezeichnet wurden sie für ihr Drehbuch »Meinen Hass bekommt ihr nicht«, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Freitag abend mitteilte. Es basiert auf dem Text »Vous n’aurez pas ma haine« von Antoine Leiris, der seine Frau bei dem Terroranschlag auf den Pariser Konzertclub Bataclan verloren hatte. »Mit außergewöhnlichem Feingespür schaffen es die drei Autoren, den Geist der Vorlage zu erhalten«, erklärte die Jury. Die Auszeichnung für das beste unverfilmte Drehbuch ist mit 10.000 Euro dotiert. Verliehen wird der Drehbuchpreis seit 1988. (dpa/jW)