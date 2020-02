CDU streitet wegen Thüringen

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Geht von Bord: Mike Mohring nach einer Sitzung der CDU-Landtagsfraktion (Erfurt, 19.2.2020)

Der am Freitag verabredete »Stabilitätspakt« von Linkspartei, SPD, Grünen und CDU in Thüringen (jW berichtete) hat am Wochenende zu heftigen Auseinandersetzungen in der CDU geführt. Mehrere führende CDU-Politiker auf Bundesebene warnten die CDU-Fraktion in Erfurt, den Exministerpräsidenten Bodo Ramelow (Die Linke) bei einer Wahl zu unterstützen. »Wer Herrn Ramelow als Kandidaten der Linken zum Ministerpräsidenten wählt, verstößt gegen die Beschlüsse der CDU«, sagte Generalsekretär Paul Ziemiak am Samstag.

Nach stundenlangen Verhandlungen hatten sich die vier Parteien am Freitag auf eine vorgezogene Neuwahl des Thüringer Landtages im April 2021 geeinigt. Bis dahin soll Ramelow eine »rot-rot-grüne« Minderheitsregierung führen. Er will sich dafür am 4. März im Landtag erneut zur Wahl stellen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wandte sich gegen eine Wahl Ramelows durch die CDU und sagte, es gehe »um die Substanz unserer Partei – nicht nur in Thüringen«. Friedrich Merz erklärte via Twitter, ein solcher Schritt würde »die Glaubwürdigkeit der CDU in ganz Deutschland« beschädigen. Der Thüringer Landtagsabgeordnete Thomas Gottweiss warf seinen westdeutschen Kollegen daraufhin Ahnungslosigkeit vor. Wer eine Neuwahl in Erfurt fordere wie Ziemiak, müsse wissen, dass dies ohne eine Wahl eines neuen Ministerpräsidenten gar nicht gehe, twitterte Gottweiss.

Trotz der erneuten Intervention der Bundes-CDU rechnen Beobachter damit, dass einige CDU-Abgeordnete Ramelow nun in der geheimen Wahl im ersten Wahlgang mitwählen. Sowohl Ramelow selbst als auch die Thüringer CDU betonten, es habe dazu keine feste Absprache gegeben. Er rechnet nach eigenen Angaben dennoch mit einer Mehrheit.

Unterdessen wurde bekannt, dass sich der Thüringer CDU-Chef Mike Mohring parallel zur Niederlegung seines Postens als Fraktionschef auch vom Landesvorsitz zurückziehen wird. Er sei mit dem Versprechen angetreten, die »rot-rot-grüne« Regierung in Thüringen zu beenden, sagte Mohring Bild am Sonntag. Jetzt stehe »eine wie auch immer geartete vertragliche Vereinbarung für eine Tolerierung einer rot-rot-grünen Regierung durch die CDU im Raum«. Deswegen gebe er Anfang März »parallel zur Wahl des neuen Fraktionsvorstands« auch das Amt des Parteivorsitzenden zurück.(dpa/Reuters/jW)