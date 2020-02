Rette deinen Kiez

Christian Mang

Neben dem Bahnhof Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain soll bis 2023 ein Hochhaus entstehen, in dem Amazon die meisten der 35 Etagen anmieten will. Mehr als 500 Menschen haben am Samstag gegen die Pläne des Internetkonzerns demonstriert. Unter dem Motto »Save your Kiez« zogen sie vom Frankfurter Tor zur Warschauer Brücke. Sie kritisierten, dass Amazon für ein Geschäftsmodell stehe, das systematisch auf prekäre Arbeit setze. Der Hochhausneubau mit dem Namen »Edge East Side« werde zudem zu »rasant steigenden Mieten« in der Umgebung führen. (jW)