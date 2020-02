Kreuzworträtsel

Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis Mittwoch, 26. Februar, an junge Welt, Torstraße 6, 10119 Berlin, oder per E-Mail an ­­redaktion@jungewelt.de, verlosen wir zweimal das Buch: »Zum ersten Mal tot. Achtzehn Premieren«, von Christian Y. Schmidt, erschienen in der Edition Tiamat.

Das Buch »Fleisch essen? Eine Aufklärung«, von Ulrike Weiler, erschienen bei Westend, haben gewonnen: Lisa Schwander aus Chemnitz und Janneke Nellen aus Sankt Augustin.