Nächster Zwischenstand: 21.200

jW Verteilaktionaktion der jungen Welt am 1. Mai 2019 auf dem Myfest in Kreuzberg

Rund um den 1. Mai 2020 sollen in Deutschland, der Schweiz und in Österreich insgesamt 100.000 Exemplare der jW-Ausgabe vom 30.4./1.5. verteilt werden – und zwar gezielt auf Veranstaltungen und Kundgebungen rund um den internationalen Kampftag der Arbeiterklasse! Das organisiert nicht eine bezahlte Mediaagentur für die junge Welt – das schaffen wir selbst mit Hilfe unserer Leserinnen und Leser! Bis heute wurden bereits 21.200 Zeitungen bestellt. Wir bitten dringend darum, Ihre Bestellung rechtzeitig abzugeben, um die Anlieferungen fehlerfrei koordinieren zu können! Die Zeitung wird am Mittwoch, dem 29. April, hergestellt, gedruckt und über Nacht ausgeliefert, so dass Ihnen schon am Donnerstag, dem 30. April, morgens die aktuelle Ausgabe für die Verteilung zur Verfügung steht. Wir schicken die bestellten Zeitungen an (fast) jeden Ort, ab 500 Exemplaren wird die Spedition beauftragt, direkt anzuliefern (bitte Adresse angeben), andere Mengen werden an einen Kiosk in Ihrer Nähe gebracht. Das Formular für Ihre Bestellung finden Sie online unter www.jungewelt.de/verteilen, gerne können Sie sich mit Bestellungen und Fragen auch direkt an uns wenden: per E-Mail an aktionsbuero@jungewelt.de oder telefonisch unter 030 53 63 55 10.

Aktion und Kommunikation