Gut angepasst

Michael Dalder/REUTERS Da bin ich wieder: Bodo Ramelow (Erfurt, 25.10.2019)

Bei ihrer inzwischen vierten Verhandlungsrunde haben sich Linkspartei, SPD und Grüne am Freitag in Erfurt mit der CDU auf einen »Stabilitätspakt« für Thüringen verständigt. Mit dem Pakt soll unter anderem gesichert werden, dass die AfD bei politischen Entscheidungen im Landtag nicht das Zünglein an der Waage ist, hieß es am Freitag nachmittag aus Kreisen der Verhandler. Details zur Ausgestaltung der Vereinbarung wurden zunächst nicht bekannt. Den Stand der Dinge bei den Gesprächen habe Exministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) als »positiv« bezeichnet, hieß es. Die Unterredungen sollten bis zum Abend zum Abschluss kommen.

Demnach sieht es so aus, als sei die CDU nun doch bereit, Ramelow bei einer Ministerpräsidentenwahl zur nötigen Mehrheit im Landtag zu verhelfen. Dem von ihm favorisierten Bündnis aus Linkspartei, SPD und Grünen fehlen im Parlament vier Stimmen für eine Mehrheit im ersten Wahlgang. Ramelow hatte mehrfach erklärt, er trete zu einer erneuten Ministerpräsidentenwahl nur an, wenn eine demokratische Mehrheit sicher sei und er nicht Gefahr laufe, bei der geheimen Abstimmung mit Stimmen der AfD gewählt zu werden.

Im Gespräch sei, hieß es weiter, dass nicht die CDU-Fraktion eine Zusage für Ramelows Wahl abgebe, sondern nur eine Gruppe von CDU-Abgeordneten, die namentlich aber nicht genannt werden sollten. Damit könne der Beschluss der Bundespartei, nicht offiziell mit Linkspartei oder AfD zu kooperieren, an die Thüringer Verhältnisse »angepasst« werden. Mehr Spielraum bei der Umsetzung des Unvereinbarkeitsbeschlusses hatten in den vergangenen Tagen mehrere CDU-Politiker verlangt, darunter Thüringens Exministerpräsidenten Christine Lieberknecht und Dieter Althaus sowie Fraktions- und Parteichef Mike Mohring.

Strittig zwischen den vier Parteien sei weiterhin der Zeitpunkt für Neuwahlen, hieß es am Freitag. Linke und SPD sind für Neuwahlen noch vor der Sommerpause des Parlaments; die CDU will einen Termin frühestens 2021, wenn ein Landeshaushalt unter Dach und Fach ist. Die Union will eine Neuwahl hinauszögern, weil sie nach den Ereignissen von Anfang Februar in der Wählergunst weiter eingebüßt hat. In den letzten Umfragen kommt sie nur noch auf Werte zwischen zwölf und 14 Prozent, nach den ohnehin schon schwachen 21,7 Prozent bei der Landtagswahl im Oktober 2019.

Vor Beginn der Gespräche hatten Grüne und SPD noch einmal auf schnelle Neuwahlen gedrungen. Auch SPD-Fraktionschef Matthias Hey sagte, dies sei nach den Vorkommnissen um die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten auch eine Frage der Haltung.

Die Linke und die Grünen bestehen auf Zusagen der CDU, im Parlament bei Abstimmungen nicht mit der AfD gemeinsame Sache zu machen. Man wolle mit der CDU vereinbaren, »dass sie nicht gemeinsam mit der AfD gegen ›Rot-Rot-Grün‹ stimmt«, hatte Linke-Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow vor den Verhandlungen mit der CDU am Freitag erklärt. Auch die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Astrid Rothe-Beinlich, sprach sich für eine solche Vereinbarung aus. Ein »AfD-Moratorium« müsse es in jedem Fall geben, »egal, für wie lange«. Der Thüringer CDU-Vizefraktionschef Andreas Bühl rief dazu auf, schnell zu einer Lösung der Regierungskrise zu kommen. »Wir müssen diesen Zustand unbedingt beenden, dass wir einen versteinerten Ministerpräsidenten ohne Kabinett haben«, sagte er am Donnerstag. Er hoffe, dass es am Freitag zu einer Einigung komme.

Kritik an der Taktik der CDU äußerte der stellvertretende SPD-Vorsitzende und Juso-Chef Kevin Kühnert. Die Partei treffe ihre Entscheidungen offensichtlich nur noch danach, wie sie ihre Mandate verteidigen könne, sagte er der Passauer Neuen Presse (Freitagausgabe). In Thüringen müsse es »so schnell wie möglich« Neuwahlen geben. Das sei keineswegs nur der Wunsch der Parteien in Berlin, wie von manchen behauptet werde, es sei auch der Wunsch »der großen Mehrheit der Menschen in Thüringen«.