Halbherzig gegen rechts

Kai Pfaffenbach/REUTERS Trauer und Wut in Hanau: Menschen gedenken der Opfer der Mordanschläge (20. Februar)

Tausende Menschen haben am Donnerstag abend und am Freitag republikweit mit Demonstrationen und Mahnwachen der Opfer der Anschläge von Hanau gedacht und ihrem Abscheu gegenüber faschistischer Hetze Ausdruck verliehen. Am Wochenende sollen weitere Gedenkkundgebungen stattfinden.

Der 43jährige Tobias Rathjen hatte am Mittwoch abend zunächst in einer Shishabar im Zentrum Hanaus vier Menschen gezielt erschossen. Kurze Zeit später griff er im Stadtteil Kesselstadt einen Kiosk und auf der Fahrt dahin zwei Autofahrer an. Er ermordete fünf weitere Menschen – alle mit migrantischem Hintergrund –, bevor er in einer Wohnung seine 72jährige Mutter und sich selbst tötete. Rathjen war nach Aussage von Ermittlern Sportschütze und besaß einen Waffenschein. Welche Waffen er für das Massaker benutzte, ist unklar. Bereits vor mindestens einem Monat war auf der Homepage Rathjens ein rassistisches »Manifest« eingestellt, in dem er auf 24 Seiten seine Weltsicht offenbarte. Am 22. Januar sei das Dokument zuletzt bearbeitet worden, sagte BKA-Chef Holger Münch am Freitag in Berlin. Wann genau es ins Internet hochgeladen worden war, sei bisher unbekannt. Münch bezeichnete Rathjen, der unter einer »schweren psychotischen Krankheit« gelitten habe, als »blinden Fleck«. Weitere Details zum zeitlichen Ablauf der Tat gab der BKA-Chef am Freitag nicht preis. Ebenso ist unbekannt, wann der erste Notruf bei der Polizei eingegangen ist.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte am Freitag in Berlin, der »rassistische Hintergrund« sei »vollkommen unbestritten«. Es sei der »dritte rechtsterroristische Anschlag« in wenigen Monaten. Der »höchsten Bedrohung für die Sicherheit im Land« will Seehofer mit mehr Polizeipräsenz begegnen. Der Unionsvizefraktionschef Thorsten Frei forderte darüber hinaus laut AFP erweiterte Befugnisse für den Verfassungsschutz. Eine Verschärfung des Waffenrechts lehnte der Deutsche Schützenbund ab. Sprecher Thilo von Hagen erklärte am Freitag im SWR, er halte nichts von dem Vorschlag, dass Sportschützen ihre Waffen nur noch in Vereinsräumen lagern sollten. Im Nationalen Waffenregister waren zum Jahresende 5.444.029 Schusswaffen in Privatbesitz verzeichnet.

Seehofer rühmte zudem die Maßnahmen der Behörden. »Wir haben in den letzten Tagen an mehreren Orten in Deutschland Durchsuchungen bei mutmaßlichen Rechtsextremisten durchgeführt, wo wir Sprengstoff und Handgranaten in großer Zahl sowie automatische Waffen sichergestellt haben.« Damit seien weitere Anschläge verhindert worden. Er meinte damit die Enttarnung der »Gruppe S.«. Im Fall der vor einer Woche aufgeflogenen mutmaßlichen Terrorzelle hat die Polizei in Hamm allerdings Fehler eingeräumt. Bei dem zu den zwölf Verdächtigen zählenden Verwaltungsbeamten des Polizeipräsidiums Hamm seien Hinweise wie zwei gehisste Reichskriegsflaggen auf seinem Balkon nicht zu einem Bild zusammengefügt worden, sagte Polizeipräsident Erich Sievert am Freitag. Nach einem Bericht des Spiegel war der Tatverdächtige früher für die Ausstellung von Waffenscheinen zuständig.

Wie real die Gefahr von rechts ist, verdeutlichen zwei weitere Fälle: Unbekannte haben das Gebäude einer Moschee in Emmendingen bei Freiburg mit Hakenkreuzen und rechten Parolen beschmiert. Und: Wie erst am Donnerstag abend bekannt wurde, ist am 19. Januar vor der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora ein laut Polizei »zündfähiger Sprengkörper« gefunden worden.