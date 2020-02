Airbus kürzt in Rüstungssparte

Carmen Jaspersen/dpa Bei Airbus will das Geschäft mit der Raumfahrt und mit Kriegsmaterial nicht mehr so recht abheben (Bremen, 25.10.2017)

Angesichts der angekündigten Stellenvernichtung in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte des Airbus-Konzerns hat der Betriebsrat sich für den Erhalt eines jeden der mehr als 2.300 betroffenen Arbeitsplätze ausgesprochen. Man lehne die geplanten Streichungen »entschieden ab«, betonten die Beschäftigtenvertreter in einem aktuellen Schreiben an die Belegschaft, aus dem die Deutsche Presseagentur am Donnerstag zitierte. »Betriebsbedingte Kündigungen müssen ausgeschlossen werden. Jeder, der bleiben will, muss bleiben dürfen!« heißt es darin weiter. Ein Konzernsprecher wollte diese am Donnerstag nicht ausschließen. Man werde jedoch »davor alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen«.

Airbus hatte den Beschäftigten am Mittwoch abend bekanntgegeben, 2.362 der gut 34.000 Stellen in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte streichen zu wollen. Mit dem Wegfall von 829 Stellen soll Deutschland mit derzeit rund 12.000 Mitarbeitern am stärksten betroffen sein. Die Gespräche darüber sollen laut Betriebsrat bis zum Sommer dauern. Airbus begründet die geplanten Stellenstreichungen mit einem zu geringen Neugeschäft. Seit drei Jahren schrumpfe der Auftragsbestand, erklärte das Unternehmen. Dies zwinge die Verantwortlichen »zum Handeln«.

Hintergrund sind laut Airbus eine Stagnation im Raumfahrtmarkt sowie »verzögerte Vertragsabschlüsse im Verteidigungsgeschäft«. Der Betriebsrat sieht die Verantwortung für den zu geringen Auftragseingang beim Management und betont, das Unternehmen dürfe nicht auf Kosten der Belegschaft »saniert werden«. In den nächsten Jahren werde die Sparte »große Projekte stemmen müssen«. Jetzt sei »nicht der richtige Zeitpunkt, sich von Wissensträgern und Know-how zu verabschieden«.

Neben Deutschland sind insbesondere Spanien mit 630 wegfallenden Jobs, Frankreich mit 404 und Großbritannien mit 357 Arbeitsplätzen betroffen. Der größte Standort der Sparte in der BRD ist Manching bei Ingolstadt mit 5.500 Mitarbeitern, weitere wichtige sind unter anderem Ottobrunn bei München, Friedrichshafen am Bodensee und Bremen.

Ende vergangenen Jahres war bekanntgeworden, dass der Airbus-Konzern Kürzungen für die Sparte plant. Airbus Defence and Space müsse »jetzt robuste Maßnahmen ergreifen und die zugrundeliegende Kostenstruktur verbessern«, weil die kurzfristige Perspektive »so kritisch ist wie nie zuvor«, hatte Spartenchef Dirk Hoke damals in einem Rundbrief an die Beschäftigten geschrieben. Bei Airbus arbeiteten Ende 2019 knapp 135.000 Menschen. (dpa/jW)