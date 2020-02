Führungskrise in Kabul

Omar Sobhani/REUTERS Der durch das offizielle Wahlergebnis bestätigte afghanische Präsident Aschraf Ghani während einer Zeremonie in Kabul (13. Januar 2020)

Nicht immer wird endlich gut, was lange währt. In Afghanistan wurden am Dienstag nach fast fünf Monaten die offiziellen Ergebnisse der Präsidentenwahl vom 28. September 2019 bekanntgegeben. Der Vorgang löste eine Regierungskrise aus.

Die jetzt verkündeten Zahlen unterscheiden sich nur um wenige hundert Stimmen von dem vorläufigen Endergebnis, das die sogenannte Unabhängige Wahlkommission (Independent Election Commission, IEC) schon am 22. Dezember mitgeteilt hatte. Nach jüngstem Stand erhielt der Amtsinhaber Aschraf Ghani 923.592 Stimmen. Das entspricht einer hauchdünnen Mehrheit von 50,64 Prozent und erspart ihm und dem Land einen zweiten Wahlgang. Für seinen wichtigsten Konkurrenten Abdullah Abdullah wurden 720.841 Stimmen, ein Anteil von 39,52 Prozent, gezählt. Der Rest verteilt sich auf ungefähr dreizehn weitere Kandidaten, von denen der ehemalige Warlord Gulbuddin Hekmatjar mit 3,85 Prozent am besten abschnitt.

Das Endergebnis ist fast identisch mit dem der vorherigen Präsidentenwahl von 2014. Wie schon damals klagt Abdullah heute über Wahlbetrug und sieht sich selbst als den wahren Gewinner. Damals musste der US- amerikanische Außenminister John Kerry nach Kabul eingeflogen werden, um den politischen Schwelbrand zu löschen. Abdullah ließ sich mit dem extra für diesen Zweck geschaffenen, kompetenzmäßig niemals genau definierten Posten eines »Geschäftsführers« der Regierung abspeisen. Dieser Kunstgriff scheint aber nicht wiederholbar.

Der offizielle Wahlverlierer bezeichnete das am Dienstag verkündete Endergebnis noch am selben Abend als »illegal« und »Putsch«. Die Wahlkommission habe »Verrat« begangen. Er werde in Kürze eine »inklusive Regierung« einberufen, also eine, in der alle relevanten Teile der Gesellschaft vertreten sind. Afghanische Medien meldeten außerdem am Mittwoch, dass Abdullah eine Anordnung erlassen habe, die allen Mitgliedern der zentralen Wahlkommission verbietet, das Land zu verlassen.

Der stärkste Druck kommt offenbar nicht von Abdullah, sondern von Personen aus seinem Umfeld. So rief der immer noch als Vizepräsident amtierende Abdul Raschid Dostum – eine berüchtigte Figur der Bürgerkriegskämpfe der 1990er Jahre – seine Anhänger aus Protest gegen das Wahlergebnis zum Aufstand auf. Dostum war bei der Wahl 2014 als Partner von Ghani aufgetreten, hat sich mit diesem aber längst überworfen.

Aus dem amtlichen Endergebnis geht hervor, dass am 28. September 2019 nur 1,824 Millionen gültige Stimmen abgegeben wurden. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 18,8 Prozent, sofern man die Zahl der registrierten Wähler – 9,666 Millionen – zugrunde legt. In Wirklichkeit gibt es aber in Afghanistan mindestens 15 Millionen Wahlberechtigte. 9,6 Prozent der registrierten Wähler haben nach dem offiziellen Endergebnis für Ghani gestimmt, 7,5 Prozent für Abdullah. Mindestens 300.000 Stimmen wurden aus unterschiedlichen Gründen für ungültig erklärt. Indessen besteht über die Zahl der Stimmen, die am 28. September wirklich abgegeben wurden, immer noch keine Klarheit. Anfangs hieß es, dass fast 2,7 Millionen Menschen sich an der Wahl beteiligt hätten, aber rund 800.000 Stimmen ungültig gewesen seien. Hauptsächlich schien das auf Organisations- und Funktionsmängel der technischen Ausstattung der Wahllokale zurückzuführen zu sein.

Die gegenwärtige Führungskrise in Kabul kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Zwischen den Taliban und der US-Regierung ist vereinbart worden, in wenigen Tagen einen einwöchigen Versuch zur »Verringerung der Gewalt« zu starten. Sollte dieses Experiment positiv ausgehen, steht ein weitergehendes Abkommen in Aussicht, das auch zu direkten Gesprächen zwischen den Aufständischen und der Regierung in Kabul führen soll.