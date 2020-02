Bahn soll elektrisch werden

Philipp von Ditfurth/dpa Auf der Überholspur: Bei der aktuellen Elektrifizierungsrate wird das deutsche Schienennetz in 200 Jahren zu 100 Prozent von elektronisch betriebenen Zügen befahren

Knapp die Hälfte der Strecken des Schienenpersonennahverkehrs in Deutschland wird mit Dieseltriebzügen befahren. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat deshalb am Donnerstag eine Kampagne zur Elektrifizierung des Schienennetzes gestartet. Unter dem Namen »Lückenschluss« fordert sie die Bundesregierung und die Deutsche Bahn AG auf, 100 Prozent Elektromobilität auf dem deutschen Schienennetz bis 2030 zu verwirklichen.

469 von insgesamt etwa 1.000 Strecken des Personennahverkehrs, sondern auch auf Tausenden mit Fahrdraht elektrifizierten Kilometern würden Dieselzüge fahren. Der Grund liege in den zahlreichen oberleitungsfreien Streckenabschnitten, wie die DUH unter Verweis auf das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in ihrem Hintergrundpapier hervorhebt. Demnach weisen die Diesellinien im Mittel einen Elektrifizierungsgrad von 23 Prozent auf.

Insgesamt liegt der Elektrifizierungsgrad des deutschen Schienennetzes bei 61 Prozent. Laut Koalitionsvertrag der Bundesregierung soll eine Erhöhung auf 70 Prozent bis 2025 erreicht werden. Allerdings fehle auch zwei Jahre nach Regierungsstart ein Umsetzungsplan für zusätzliche Strecken mit Oberleitung, mit dem das Bundesverkehrsministerium bzw. die Deutsche Bahn das Ziel erreichen möchten, kritisiert die DUH.

Dass es aber möglich ist, die Elektrifizierung des Schienennetzes voranzutreiben, »wenn der politische Wille vorhanden ist«, zeige das Beispiel Österreich. Hier seien von 2007 bis 2015 zehn Prozent der Schienen zusätzlich mit einer Oberleitung ausgestattet worden, »so dass sich der Elektrifizierungsgrad auf 71 Prozent« erhöht habe, heißt es im Hintergrundpapier. In Deutschland wurde der Elektrifizierungsgrad im gleichen Zeitraum nur um drei Prozent gesteigert.

Hierzulande müsse die »Neuelektrifizierung« um das Siebenfache erhöht werden, um das 70-Prozent-Ziel zu erreichen, mahnt nicht erst die DUH. Auch andere Verbände wie z. B. Allianz pro Schiene haben das bereits gefordert. Mit der aktuellen Geschwindigkeit werde sie jedenfalls nicht erreicht. Bei einer Elektrifizierungsrate von nur 0,2 Prozent pro Jahr werde es »knapp 200 Jahre dauern, bis wir den Elektrifizierungsstand der Schweiz mit rund 100 Prozent erreicht haben«, erklärte Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH, am Donnerstag.

Die Bundesregierung investiere »Milliarden in die Förderung der Elektromobilität auf der Straße«. Demgegenüber »erreicht die Elektrifizierung der Schienenstrecken aktuell einen 50-Jahres-Tiefstand«, so Resch. Deutschland liege beim Elektrifizierungsgrad der Schienenstrecken im europäischen Vergleich hinter der Schweiz sowie hinter Polen, Italien und Spanien.

Die DUH fordert von der Bundesregierung nun eine verbindliche Planung für 100 Prozent Elektromobilität auf der Schiene bis 2030. Dazu bedürfe es »klarer Vorgaben, zusätzlicher Finanzmittel und Planungskapazitäten«. Im Rahmen ihrer Kampagne »Lückenschluss« präsentierte der Verband zehn ausgewählte Strecken, »bei denen Bund und Bahn beweisen können, wie sie durch beschleunigte Planungs- und Umsetzungsmaßnahmen das 70-Prozent-Elektrifizierungsziel für 2025« erreichen. Zu den Strecken gehören z.B. die Bodenseegürtelbahn von Radolfzell nach Friedrichshafen, das Kölner Dieselnetz, die Strecke Münster–Gronau und Dresden–Görlitz.

Außerdem müsse die Infrastrukturverkehrsplanung des Bundes angepasst werden. In Deutschland liege für die nächsten zehn Jahre der Schwerpunkt zu 49 Prozent auf dem Aus- und Umbau von Straßen und nur zu 42 Prozent auf dem Ausbau und der Elektrifizierung der Schiene. In Österreich dagegen flössen die Gelder zu zwei Drittel in die Schiene und nur zu einem Drittel in die Straße. Eine Anfrage an das Bundesverkehrsministerium blieb bis jW-Redaktionsschluss unbeantwortet.