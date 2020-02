Ziel: Zweistellig vor dem Komma

Daniel Reinhardt/dpa Hamburg: Die Linke-Kundgebung »Finanzhaie zu Fischstäbchen« im Wahlkampfendspurt (17.02.2020)

Mit einem munteren »Hallo Hamburg! Hallo Altona!« begrüßte Linke-Chefin Katja Kipping am Mittwoch abend rund 250 Zuhörer im Altonaer Kulturzentrum Fabrik. Zur Abschlussveranstaltung des Hamburger Landesverbandes im Bürgerschaftswahlkampf hatte sie sich ein langes rotes Jackett angezogen, passend zur mit roten Stoffbahnen geschmückten Bühne und den rot angestrahlten Holzbalken der früheren Fabrikhalle. Kipping unterstützte die Genossen an der Elbe mit einer kämpferischen Rede.

So griff sie den Skandal um die Warburg-Bank und deren »Cum-Ex«-Geschäfte auf. Dass Hamburgs Finanzbehörde einen Anspruch auf Rückerstattung von 47 Millionen Euro verjähren ließ, habe sie mit Entsetzen aufgenommen. »Das kannst du dir gar nicht ausdenken«, rief Kipping aus. Es handle sich in diesem Fall eindeutig um »ein Versagen der politischen Spitze in Hamburg«. Hier sei Geld verschenkt worden, das »dringend in öffentlicher Hand gebraucht wird, für die Pflege, für die Kinder- und Jugendhilfe, für mehr Lehrer«.

Es sei kennzeichnend für »das Kräfteverhältnis in dieser Gesellschaft«, wenn auf der einen Seite 47 Millionen Euro »weggeschenkt« würden, auf der anderen Seite die Behörden bei Hartz-IV-Beziehern hinter jedem Euro her seien und die Menschen schikanierten, so die Rednerin. So seien bei den Jobcentern »massenhaft Menschen« damit beschäftigt, Rückforderungen von Beträgen unter 25 Euro einzutreiben. Für die Linke sei der Kampf gegen Armut zentral, die Partei sei die Lobby für diejenigen, »die sich keine Lobbyisten leisten können«.

Kipping forderte Hamburgs Wähler dazu auf, die Wahl am kommenden Sonntag zur »faktischen Volksabstimmung« über die Einführung eines »Mietendeckels« nach Berliner Vorbild zu machen. Die Explosion der Mieten auch an der Elbe komme einer Enteignung der Mieter gleich. Laut einer Umfrage befürworteten 69 Prozent der Hamburger einen »Mietendeckel«. Trotzdem blockierten SPD und Grüne die Einführung eines solchen Gesetzes.

Die Wahl des FDP-Mannes Thomas Kemmerich mit AfD-Stimmen zum thüringischen Ministerpräsidenten nannte die Linke-Chefin einen »historischen Dammbruch«. Dass Kemmerich so schnell wieder zurückgetreten sei, das sei dem umgehenden und energischen Protest Tausender zu verdanken. »Das war ein Zeichen, wie erfolgreich Zivilgesellschaft sein kann«, rief Kipping unter dem Beifall des Publikums aus. Die FDP in Hamburg, die in der Bürgerschaft über 40 Anträge der AfD mitgetragen habe, solle am Sonntag zu spüren bekommen, dass der Wähler die Vorgänge in Erfurt nicht so einfach hinnehme.

Die Parteichefin wies auf die Erfolge ihrer Partei in Hamburg hin. Man habe als erste für einen bezahlbaren öffentlichen Personennahverkehr gekämpft, mittlerweile habe das Eingang in die Programme auch der anderen Parteien gefunden. Auch die Einführung des kommunalen Mindestlohns habe die Linke in Hamburg lange allein gefordert, nun verlangten dies auch andere Parteien. Das alles habe man mit 8,5 Prozent der Stimmen geschafft - »man stelle sich mal vor, wieviel Druck die Linke entfalten kann, wenn sie zweistellig ist«, so Kipping.

Auch Linke-Spitzenkandidatin Cansu Özdemir rief im Gespräch mit dem früheren Hamburger Bundestagsabgeordneten Jan van Aken dazu auf, am Sonntag zur Wahl zu gehen und das Kreuz bei der Linken zu machen. Zwischen den Auftritten der Linke-Politikerinnen zitierte der Schauspieler Rolf Becker aus Brechts Theaterstück »Die heilige Johanna der Schlachthöfe«, und der Musiker Kai Degenhardt sang Lieder, unter anderem »Diesmal werd’ ich nicht mit ihnen zieh’n« seines Vaters Franz Josef Degenhardt.