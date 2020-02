IWF empfiehlt Schuldenschnitt

Jim Lo Scalzo/dpa Das Logo des Internationalen Währungsfonds an dessen Hauptsitz in Washington

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hält es nicht mehr für realistisch, dass Argentinien seine Schulden aus eigener Kraft zurückzahlen kann. Am Mittwoch (Ortszeit) teilte die Institution in Washington mit, die Verbindlichkeiten des Landes seien nicht mehr tragbar. Es brauche einen »bedeutenden Beitrag von privaten Gläubigern«, um die Verschuldung der zweitgrößten Volkswirtschaft Südamerikas langfristig auf eine vertretbare Größe zu bringen. Damit forderte der IWF faktisch einen Schuldenschnitt.

Weiter hieß es in der Erklärung, die Schulden Argentiniens seien mittlerweile auf fast 90 Prozent der Wirtschaftsleistung angewachsen, was unter anderem am fallenden Wechselkurs der Landeswährung Peso (40 Prozent seit Juli 2019) und an der steigenden Zinslast liege. Eine so weitreichende Reduzierung der Staatsausgaben, wie es zur Stabilisierung der Finanzsituation nötig wäre, sei »weder wirtschaftlich noch politisch« möglich.

Dazu, wie die angestrebte »Restrukturierung« der Schulden aussehen soll, machte der IWF zunächst keine Angaben, sondern sprach nur von einer »definitiven Schuldenoperation«. Dabei sollten die privaten Gläubiger eng eingebunden werden, um eine möglichst hohe Beteiligung an den Maßnahmen zu erreichen. Argentinien steht allein bei privaten Gläubigern mit rund 133 Milliarden US-Dollar in der Schuld. Der vom IWF gewährte Kredit beträgt 57 Milliarden US-Dollar.

Erst vor wenigen Wochen hatte die argentinische Vizepräsidentin Cristina Fernández den IWF dazu aufgefordert, dem Land einen Teil seiner Schulden zu erlassen. Dieser lehnte einen entsprechenden Schritt jedoch mit Verweis auf seine Statuten ab. Am Mittwoch hieß es in Washington, IWF-Chefin Kristalina Georgiewa werde die Situation am Wochenende auf dem G-20-Finanzministertreffen in Saudi-Arabien mit dem argentinischen Ressortchef Martín Guzmán besprechen. Die argentinische Regierung, die erst seit dem 10. Dezember 2019 im Amt ist, will mit dem IWF und anderen Gläubigern über die Rückzahlung von Verbindlichkeiten im Volumen von 100 Milliarden Dollar neu verhandeln. (dpa/Reuters/jW)