Schere und Friseur

Paderborn. »Die Schere zwischen Profi- und Amateurfußball geht immer weiter auseinander«, erklärt der Trainer des Bundesligisten SC Paderborn, Steffen Baumgart, in Sportbild. Die TV-Einnahmen werden unter Erst- und Zweitligisten aufgeteilt. »Und was passiert mit den Oberligavereinen, viele aus kleinen Städten? Die können froh sein, wenn der Friseursalon eine Spende gibt.« Eine Folge sei, dass weniger Nachwuchsspieler in der Bundesliga »nach oben kommen«. Bis in die 90er Jahre seien Talente aus dem eigenen Nachwuchs oder der Region entwickelt worden. »Heute wird der Champions-League-Sieger gekauft.« In der vergangenen Saison beliefen sich die Gesamterlöse der 36 Erst- und Zweitligisten auf 4,8 Milliarden Euro. (sid/jW)