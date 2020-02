Dienstbare Wissenschaft

Arno Burgi/dpa

Zur Durchsetzung der Kapitalinteressen wurden stets auch willfährige, käufliche Intellektuelle benötigt. Diese »Vermieter des Intellekts«, die Bertolt Brecht »Kopflanger« nannte, beeinflussen das Meinungsklima und die Politik. »Kopflanger«, das sind dienstbare Wissenschaftler wie der Hochschullehrer und Politikberater Herfried Münkler, und das sind Lobbyorganisationen wie die Bertelsmann-Stiftung, die hinter einer Fassade wissenschaftlicher Seriosität agieren. »Um den heutigen gigantischen Kopflangermarkt von Tausenden von Thinktanks für jede Spezialität von ›Entscheidern‹ auch nur grob zu kartieren«, schreiben Tino Heim, Clemens Knobloch, Jürgen Link und Rolf Parr, die eine Ausgabe der Zeitschrift Kulturrevolution zum Thema konzipiert haben, »wäre mindestens ein eigener Thinktank nötig.« Die Geschäftsgrundlage ist denkbar einfach: »Es geht darum, das Profitwachstum des Auftraggebers zu steigern und dabei selbst einen Teil für sich abzuzweigen.«

Musterbeispiel eines »Kopflangers« ist der Dresdner Politikwissenschaftler Werner J. Patzelt. Er hat sich einen Namen als »Pegida-Experte« gemacht und ordnet regelmäßig für Funk und Fernsehen die politischen Ereignisse in Sachsen ein. Piotr Kocyba hat sich die Mühe gemacht, Patzelts wissenschaftliche Publikationen zu durchforsten, und dabei allerhand Bedenkliches und Unappetitliches zutage gefördert. Patzelt zeigt nicht nur Verständnis für »kulturell begründete Sorgen«, hier hat sich ein selbsternannter »diskursfähiger Rechtsintellektueller« der Anliegen der Pegida-Anhänger angenommen. Eckhard Jesse, ein anderer Politologe, trägt u. a. mit dem Jahrbuch Extremismus und Demokratie maßgeblich zur Durchsetzung der Totalitarismustheorie bei, wie Sabine Schiffer und Alicia Kleer in ihrem Beitrag zeigen, und findet im Innenministerium und in der Bundeszentrale für politische Bildung Gehör. Dass derlei Agitation nicht ohne Folgen bleibt, zeigt das Beispiel der ehemaligen Familienministerin Kristina Schröder (CDU), die als Autorin für Jesses Jahrbuch tätig war und ihre Überzeugung, dass Gefahr für die Demokratie vor allem von links droht, in praktische Politik umsetzte.

Die Autoren der Kulturrevolution schauen genau hin, wo es weh tut. Ihre fundierten Analysen liefern Belege, wo linke Kommentatoren sich allzu oft mit einer klaren Positionierung im Meinungskampf begnügen. So hat sich Felix Schilk mit dem »Zornunternehmer« Jürgen Elsässer und dessen Zeitschrift Compact als »Scharnierbaustein im rechten Mosaik« beschäftigt. Er zeigt, wie sich Rhetorik und Bildsprache immer weiter radikalisiert haben, während die Bemühungen anhalten, Brücken von der neurechten Szene in konservative Milieus zu bauen. Tino Heim zitiert den AfD-Mann Georg Pazderski (»Was man fühlt, ist auch Realität«) und widmet sich »statistischen Lügen und gefühlten Wahrheiten«. Dazu passt Clemens Knoblochs pointierter Beitrag über die »Wissenschaftsreligion« und ihre »Priester«, die sich vermeintlich selbstlos um die Lösung gesellschaftlicher Aufgaben bemühen: »Und was die gläubigen Individuen betrifft: Sie werden per Wissenschaftsreligion angeleitet, sich selbst zu verändern – und das Klima, die Umwelt, die Ökologie, die Gene. Die Organisation der Gesellschaft muss bleiben, wie sie ist.«

Jürgen Link, Mitbegründer der Kulturrevolution, zieht Bilanz über die zehn Jahre, die er seinen inzwischen eingestellten Blog Bangemachen gilt nicht betrieben hat – als Ergänzung der Zeitschrift und als Fortschrift des gleichnamigen Romans. Ausgewählte Blogbeiträge sind noch einmal auf Papier nachzulesen. Angesichts drohender antidemokratischer Notstandsdiktaturen sieht er die Alternative einer »transnormalistischen Demokratie« und gibt so der unverzichtbaren Arbeit der Kulturrevolution eine Perspektive: »Die transnormalistische demokratische Alternative zu notständischen Gewalt (…) ist das Abschalten wie bei einem AKW.«