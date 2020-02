Nur Etappensieg für Rutte

Chris Wattie/REUTERS Noch keine Einigkeit zu CETA: Die Regierungschefs Mark Rutte (l.) und Justin Trudeau 2018 in Ottawa

Das niederländische Parlament, die »Tweede Kamer« (Zweite Kammer), hat am Dienstag in Den Haag den Freihandelsvertrag CETA zwischen der EU und Kanada mit den Stimmen der Koalition von Ministerpräsident Mark Rutte verabschiedet. Es ist ein Etappensieg. Nun muss noch die »Eerste Kamer«, mit dem deutschen Bundesrat vergleichbar, zustimmen. Dort hat die Koalition keine Mehrheit.

Die Abstimmung fiel mit 72 zu 69 denkbar knapp aus. Alles hing am Ende an der erzkalvinistischen Christenunie. Die kleinste Partei in Ruttes Viererkoalition konnte in der Vergangenheit wenig mit CETA anfangen und forderte mehr Kontrollen bei kanadischen Fleischproduzenten, um zu verhindern, dass billiges Hormonfleisch importiert wird. Die Christenunie hat ihre Hochburgen in ländlichen Gebieten des »Bibelgürtels«.

»Die europäischen Normen bleiben in Kraft. Chlorhühner und -kühe werden nicht reinkommen«, versicherte Außenhandelsministerin Sigrid Kaag von den linksliberalen D66 vergangene Woche im Parlament. Sie versprach, über die EU-Kommission bei den Kanadiern auf mehr Kontrolle zu drängen. Mit einer Einschränkung: »Wir können darum bitten, aber Kanada muss dem zustimmen.« Die Klerikalen gaben sich damit zufrieden.

Die Verhandlungen mit Kanada dauerten sieben Jahre und endeten 2017. Auch wenn von den 27 Mitgliedsstaaten der EU bis jetzt erst 13 dem Deal zugestimmt haben, ist der Vertrag »vorläufig« in Kraft – weil das EU-Parlament bereits sein Okay gegeben hat. Dennoch wird das Ja von allen Mitgliedsstaaten gebraucht, da ansonsten Ausnahmeregelungen notwendig wären. Durch CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) entfallen im Handel zwischen EU und Kanada rund 99 Prozent aller Zölle.

Die Agrarwirtschaft ist geteilter Meinung. »Handelsverträge wie CETA spielen die Bauern weltweit gegeneinander aus, sorgen für ungleiche Konkurrenz und Marktstörungen«, kritisierte Hans Geurts von der Gewerkschaft der niederländischen Milchviehbauern NMV bereits im Oktober laut Wochenzeitung Nieuwe Oogst (Neue Ernte). Auch die Protestorganisation Agractie ist gegen CETA. Die Land- und Gartenbauorganisation LTO begrüßt hingegen das Abkommen: »Drei Jahre nach dem Start von CETA ist der Export nach Kanada größer als der Import. In dieser Zeit hat es den Bauern und Gärtnern mehr gebracht als es sie gekostet hat«, heißt es in einer Stellungnahme vom 10. Februar.

Die Opposition im Parlament lehnte am Dienstag den Handelsvertrag einhellig ab. Sie befürchtet negative Auswirkungen für die Umwelt und den Tierschutz. CETA sei außerdem schlecht für die Konsumenten und nutze am Ende nur den Multis. Kleine und mittlere Betriebe, Gewerkschaften und NGOs hätten keine Chance gegen die geballte Macht des Kapitals. Die noch nicht aktive Beschwerdeinstanz ICS (Investment Court System), eine Art reformiertes privates Schiedsgericht, stößt weiter auf großes Misstrauen. Das untergrabe letztlich die niederländische Souveränität bei der Gesetzgebung, so das Hauptargument der Gegner.

Nun wir es für Rutte schwierig: In der Ersten Kammer fehlen sechs Sitze zur Mehrheit, vorausgesetzt dass keine der Oppositionsparteien wechselt. Doch wer sollte das sein? Die Partei 50Plus könnte wackeln. Am Dienstag stimmte sie zwar gegen CETA, doch Fraktionschef Henk Krol sprach im Reformatorisch Dagblad von »einer sehr schwierigen Entscheidung«. Seine Partei hat im Senat zwei Sitze. Und auch die kalvinistische Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) sieht sich Avancen der Koalition gegenüber. Auch sie verfügt in der Ersten Kammer über zwei Sitze. Dann fehlen immer noch zwei weitere Stimmen.