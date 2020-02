Gütesiegel des Tages: Fäulnis

Kai Pfaffenbach/REUTERS Künftig mit Edelschimmel? Chemiekeule »Whopper«

Die ökonomische Grundlage des Imperialismus ist das Monopol, lernen wir bei Lenin. Das Monopol ist ein kapitalistisches, und es erzeugt »unvermeidlich die Tendenz zur Stagnation und Fäulnis«. Die Tendenz zur Fäulnis wird von der US-Fastfoodkette Burger King nun zu einem Gütesiegel erhoben. In Zukunft sollen ihre Burger ohne künstliche Konservierungsstoffe hergestellt werden, deswegen könnten sie verrotten. Das war früher anders, die Dinger wollten nicht vergehen, und man munkelte, dies sei ein sicheres Zeichen, dass der Schnellfraß nicht gesund sei.

In dem gestern ins Netz gestellten Werbefilmchen »The Moldy Whopper« wird das mit dem Zerfall eindrucksvoll gezeigt: Am Anfang sieht man ein frisches Weizenbrötchen mit Fleischfrikadelle, Salat und Tomaten – am Ende holt sich die Natur in Form eines Schimmelpilzes zurück, was schon immer das ihre war. »Das Schöne an echtem Essen ist, dass es hässlich wird«, heißt es dazu. »Ist das nicht schön?«

Schon, aber nicht so schön wie die herzzerreißenden Geschichten, die sich um Burger im Widerstand gegen die Fäulnis drehen. Da ist beispielsweise der Burger, den Hjortur Smarason 2009 kaufte. Er war der letzte, den die andere große US-Fastfoodkette in Island verkaufte, bevor sie alle ihre drei (!) Filialen auf der Insel schließen ließ. Zunächst lagerte Smarason das belegte Weizenbrötchen in seiner Garage, dann wurde es einige Jahre im National Museum Islands ausgestellt. Dann kam es in die Glasvitrine eines Hostels in Südisland, das einen Livestream einrichtete, über den Tausende dem Zersetzungsprozess beiwohnten. Allerdings erklärte der Besitzer des Hostels noch im vergangenen Jahr gegenüber BBC: »Der alte Kerl ist immer noch da, und es geht ihm blendend.« Er soll bereits in dritter Ehe verheiratet sein und sieben erwachsene Kinder haben. Wir wünschen weiter viel Erfolg.