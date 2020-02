Richtungskampf in Ankara

Emrah Gurel/AP/dpa Soldaten bewachen am Dienstag den abgesperrten Eingangsbereich des Gerichtsgebäudes in Silivri

Vergeblich warteten Angehörige und Freunde am Dienstag abend vor dem Hochsicherheitsgefängnis Silivri bei Istanbul auf die zuvor angeordnete Entlassung des Kulturmäzens Osman Kavala aus seiner mehr als zweijährigen Untersuchungshaft. Denn wenige Stunden nachdem ein Istanbuler Gericht Kavala und acht Mitangeklagte im sogenannten Gezi-Prozess freigesprochen hatte, erließ die Staatsanwaltschaft einen neuen Haftbefehl. Diesmal geht es um Ermittlungen, weil Kavala angeblich den Putschversuch gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan am 15. Juli 2016 unterstützt haben soll.

Kavala befand sich als einziger Angeklagter im Gezi-Prozess seit Herbst 2017 in Untersuchungshaft. Im westlichen Ausland gilt der gemeinhin als Philanthrop titulierte liberale Unternehmer, der mit seinem ererbten Vermögen über die Stiftung »Anadolu Kültür« Menschenrechts- und Kulturprojekte gefördert hat, als Symbolfigur für den Widerstand gegen die Willkürherrschaft unter Erdogan. In der regierungsnahen türkischen Presse wird Kavala dagegen als Gegenstück zu George Soros dargestellt. Der Finanzmarktjongleur Soros fördert nicht nur zivilgesellschaftliche Projekte in aller Welt, sondern gilt auch als Unterstützer »bunter Revolutionen« zum Sturz unliebsamer antiwestlicher Regierungen.

Den Versuch einer solchen »bunten Revolution« will die türkische Regierung auch in den Gezi-Protesten des Sommers 2013 erkennen. Damals entwickelte sich aus dem Protest einiger Umweltschützer gegen die geplante Bebauung des kleinen Gezi-Parks am Taksim in Istanbul eine landesweite Protestbewegung mit vielen Millionen Teilnehmern gegen die autoritäre Herrschaft von Erdogans religiös-konservativer AKP. Obwohl es sich um spontane und führungslose Proteste aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Spektren – von der radikalen Linken bis zu Kemalisten, von der städtischen Mittelklasse bis zu marginalisierten Aleviten – gehandelt hatte, wurden Kavala und 15 weitere Kulturschaffende, Journalisten und Aktivisten wegen »Verschwörung zum Sturz der Regierung« angeklagt.

Diese Anschuldigung entbehrte jeglicher Grundlage und Logik; Kavala hatte zum Prozessauftakt im Juni letzten Jahres von einem »spekulativen Phantasiegebilde« gesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen ihn, die Architektin Mücella Yapici und den Aktivisten Yigit Aksakoglu erschwerte lebenslange Haft sowie für die übrigen Angeklagten Gefängnisstrafen bis zu 20 Jahren gefordert. Doch die Richter erklärten am Dienstag, es lägen »keine ausreichenden Beweise« für die Schuld der Angeklagten vor. Das Verfahren gegen sieben ins Ausland geflohene Angeklagte, darunter der im Berliner Exil lebende Journalist Can Dündar, wurde abgetrennt und Fahndungsbefehle aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft kündigte allerdings Berufung an.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hatte bereits im Dezember 2019 Kavalas Freilassung gefordert. Möglicherweise soll mit dem für die meisten Beobachter überraschenden Freispruch der Gezi-Angeklagten dem EGMR-Urteil auf dem Papier entsprochen werden, während Kavalas Haftentlassung in der Praxis durch den neuen Haftbefehl hintertrieben wird. Wahrscheinlicher erscheint jedoch, dass die kafkaeske Justizfarce Ausdruck von Widersprüchen innerhalb des Staatsapparates ist. Auf der einen Seite stehen die eng mit Erdogan und seiner Clique verbundenen »Eurasier«. Diese antiwestlichen Ultranationalisten erlangten nach dem Putschversuch von 2016 anstelle der massenhaft entlassenen eher prowestlich orientierten Gülen-Anhänger Einfluss auf die Regierungspolitik und gelten als Architekten der in den letzten Jahren vollzogenen Hinwendung der Türkei zu Russland.

Dieser Fraktion steht eine mit dem exportorientierten Großkapital im Unternehmerverband Tüsiad verbundene Strömung der Staatsbürokratie gegenüber. Angesichts der sich zuspitzenden Widersprüche mit Russland über Syrien und Libyen favorisiert diese Fraktion eine erneute Annäherung an die EU und ist dafür zu Zugeständnissen wie der Haftentlassung des von Regierungen im Westen wertgeschätzten liberalen Oppositionellen Kavala bereit.

»Mit einem Manöver haben sie versucht, ihn freizusprechen«, beklagte Erdogan am Mittwoch, dies sei ohne sein Wissen geschehen. Das wiederum klingt nach einem Eingeständnis, dass die erneute Inhaftierung Kavalas auf Betreiben des Präsidenten geschah.