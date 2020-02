Forderung nach Konsequenzen

Rainer Jensen/dpa Polizisten beim 38. Christopher Street Day in Berlin (23.7.2016)

Es ist weniger die Ausnahme, sondern eher die Regel, dass sich Staatsanwaltschaften weigern, Strafverfahren gegen Polizeibeamte einzuleiten, denen eindeutig rechtswidrige Gewalttaten vorgeworfen werden. Nicht selten geht die Justiz statt dessen mit voller Härte gegen die Opfer polizeilicher Übergriffe vor, die sie des »Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte« bezichtigt oder als unglaubwürdig zu brandmarken versucht. Genau so stellte es sich auch im Fall des heute 29jährigen Sven W. dar. Der schwule Mann war in der Nacht zum 4. Juli 2016 am Rande des Christopher Street Days (CSD) im McDonald’s-Ladenlokal am Kölner Dom vor den Toiletten von Polizisten geschlagen, misshandelt und festgenommen worden (siehe jW vom 9.4.2019).

Obwohl der schmächtige Mann, der zum Tatzeitpunkt nur etwa 55 Kilo wog, bereits vor dem Amtsgericht und dem Landgericht Köln von den Vorwürfen der Körperverletzung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der falschen Verdächtigung und der Beleidigung, freigesprochen worden war, ging die Staatsanwaltschaft in Berufung. Am Dienstag bestätigte nunmehr auch das Oberlandesgericht (OLG) Köln die Freisprüche aus den Vorinstanzen.

Der Fall, der bundesweit für Aufsehen und Entsetzen gesorgt hatte, gilt als Paradebeispiel für polizeilichen Korpsgeist und die in den Amtsstuben der Behörden grassierende Minderheitenfeindlichkeit. So war der junge Mann von den Beamten unter anderem erst als »dumme Schwuchtel« und dann – nachdem er von den Ordnungshütern zusammengeschlagen worden war – als »kleiner Wichser« verhöhnt worden.

Derlei Gewalttätigkeit und Hass war selbst dem Richter am Landgericht der Domstadt im letzten Jahr zuviel gewesen. Er kämpfte bei der damaligen Urteilsverkündung in der zweiten Instanz mehrfach mit den Tränen und entschuldigte sich als Vertreter eines Staates, den er für »einen der bestmöglichen« halte. Und »als solcher schäme ich mich im Grunde. Sofern es an mir ist, bitte ich den Angeklagten für den Staat um Entschuldigung«, hatte der Amtsträger damals betont.

Besondere Brisanz hatte der Fall auch deshalb erhalten, weil sich unter den Zeugen, die im Verlauf der ersten zwei Prozesse die Schilderungen des Prügelopfers bestätigten, auch eine Polizeischülerin befand, die selbst bei dem Einsatz gegen Sven W. zugegen gewesen war. Die junge Frau sagte gegen ihren eigenen Ausbilder aus, was zur Folge hatte, dass sie ihr letztes Examen an der Polizeihochschule nicht bestand, da sie von demselben Ausbilder auch geprüft werden sollte. Nach einem zweijährigen Rechtsstreit durfte die Zeugin ihre Prüfung erneut ablegen und bestand diese mit Bestnote (siehe jW vom 16.7.2019).

Trotz seines neuerlichen Freispruchs dürfte Sven W. die brutalen Übergriffe und Erniedrigungen vorerst nicht vergessen. Medienberichten zufolge habe der junge Mann aufgrund der Ereignisse, aber auch der Belastungen im Rahmen der folgenden Prozesse sein Lehramtsstudium abbrechen müssen.

Am Dienstag stellte das OLG klar, dass die Ermittlungen gegen die polizeilichen Schläger nun schnell zu einem Ende gebracht werden müssten. Wenig überraschend, hatte die Staatsanwaltschaft diese ursprünglich bereits kurz nach dem Vorfall sang- und klanglos eingestellt.

Der Landesverband der Partei Die Linke hatte sich in der Vergangenheit mehrfach mit dem Polizeiopfer solidarisiert. Am Mittwoch erklärte die Linke-Landessprecherin Inge Höger auf jW-Anfrage, dass »dieser Fall weitreichende Konsequenzen für Polizei und Staatsanwaltschaft« mit sich bringen müsse. »Dieser Fall beweist einmal mehr, dass es unumgänglich ist, unabhängige Einrichtungen für Opfer rechtswidriger Polizeigewalt einzurichten und diese mit den nötigen Kompetenzen auszustatten«, so Höger.