Nicht so schnell wählen

Die Thüringer Linkspartei will, die CDU aber immer noch nicht so richtig: Die ehemalige Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) zog am Mittwoch ihr Angebot, vor Neuwahlen für etwa 70 Tage eine Übergangsregierung zu führen, wieder zurück. Sie sei dazu bereit gewesen, »um den gordischen Knoten zu zerschlagen«, sagte sie. Der Gegenvorschlag der CDU-Fraktion im Landtag, sie zu wählen, aber Neuwahlen erst später zu ermöglichen, mache diese Lösung aber zunichte.

Lieberknecht forderte ihre Partei auf, eine »verlässliche parlamentarische Vereinbarung mit der Linken« zu schließen. Das sei der einzige Weg, um zu stabilen politischen Verhältnissen in Thüringen zu kommen, wenn die CDU keine schnellen Neuwahlen wolle. Diese Vereinbarung dürfe sich nicht nur auf die Wahl von Bodo Ramelow (Die Linke) zum Ministerpräsidenten beziehen, sondern müsse ein »dauerhaft verlässliches Regierungshandeln ermöglichen«. Einen Hinweis für ihre Parteifreunde, deren Handeln inzwischen wohl vor allem von der Angst um ihre Mandate diktiert wird, hatte sie auch: »Wer keine Neuwahlen will, muss Bodo Ramelow zu einer Mehrheit im Landtag verhelfen.«

Von einem »neuen Tag in Absurdistan« sprach die Fraktionschefin der Linkspartei im Thüringer Landtag, Susanne Hennig-Wellsow, nach dem durch die CDU-Fraktion in Kauf genommenen Rückzug Lieberknechts. Nach deren Absage sehe sie jetzt nur noch zwei Optionen für einen Ausweg aus der Regierungskrise: Entweder die CDU unterstütze nun Ramelow bei der Ministerpräsidentenwahl und toleriere anschließend seine »rot-rot-grüne« Minderheitsregierung oder die CDU mache den Weg frei für schnelle Neuwahlen. Hennig-Wellsow wies erneut darauf hin, dass Ramelow nur dann noch einmal aufgestellt werde, wenn er sicher sein könne, im ersten Wahlgang mit einer »demokratischen Mehrheit« gewählt zu werden. Das setzt eine Zusicherung der CDU voraus, für Ramelow zu stimmen, um auszuschließen, dass er mit AfD-Stimmen ins Amt kommt.

Ramelow gab am Mittwoch einmal mehr den Staatsmann und erklärte, Lieberknechts Offenheit für eine Zusammenarbeit mit der Linken nötige ihm »größten Respekt« ab. Er mahnte zur Eile. Das Land brauche »ein schnelles Mandat für eine handlungsfähige Landesregierung« sagte der Linke-Politiker. Er schrieb bei Twitter, seine angestrebte Koalition mit SPD und Grünen stehe »zu einer schnellen Regierungsbildung bereit« und sei »gewillt, mit der CDU aktiv an tragfähige Lösungen bis zur Neuwahl zu arbeiten«.

SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee gab der CDU die Verantwortung für das durch den Lieberknecht-Rückzug verschärfte Dilemma. Bei Twitter schrieb er, die CDU habe mit ihrem Gegenvorschlag Ramelows Angebot »pervertiert und damit verantwortungslos provoziert«. Es sei verständlich und bedauerlich, dass Lieberknecht sich zurückgezogen habe. Grünen-Fraktionschef Dirk Adams sagte, man verhandle hart mit den Christdemokraten darüber, »dass wir zu Neuwahlen kommen«. Ziel der Grünen sei aber nicht, besonders schnell, sondern sicher zu einer Neuwahl zu kommen.

Thüringens CDU-Landespartei- und Fraktionschef Mike Mohring kritisierte unterdessen in scharfer Form den CDU-Parteitagsbeschluss, wonach die Union weder mit der Linken noch mit der AfD kooperieren dürfen. »Wir kreisen immer wieder um diese gleiche Frage«, sagte er. Es gehe darum, wie man mit einem Parteitagsbeschluss umgehe, »der richtig war, als er gefasst wurde, und im Grunde auch heute noch richtig ist, aber nicht mehr auf die Lebensrealitäten passt«. Aus der CDU-Fraktion hieß es am Mittwoch, dass Mohring seinen Posten als Fraktionschef abgibt und bei der Neuwahl des Fraktionsvorstandes, die für den 2. März angesetzt wurde, nicht mehr antritt. Das bestätigte Mohring nach einer Fraktionssitzung am Mittwoch mittag. In den vergangenen Wochen hatte es mehrere Versuche von Fraktionsmitgliedern gegeben, ihn zum Rückzug vom Vorsitz zu bewegen.

Bernd Riexinger, Kovorsitzender der Linkspartei, nannte die teilweise Ablehnung von Ramelows Vorschlag durch die CDU-Fraktion am Mittwoch abend in Berlin »unglaublich«. Eine Partei, die »aus Angst vor Neuwahlen jede, sogar eine eigene Regierungsoption blockiert«, sei nicht mehr ernst zu nehmen.