Appell fürs Abschalten

Florian Boillot

Umweltaktivistinnen und -aktivisten von »Fridays for Future«, Greenpeace und »Ende Gelände« haben am Mittwoch anlässlich des Besuchs der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin in Berlin gegen die mehrfach verschobene Inbetriebnahme des Steinkohlekraftwerks »Datteln 4« protestiert. »Wir müssen dringend Kohlekraftwerke abschalten, statt neue ans Netz zu nehmen«, forderte Lisa Göldner von Greenpeace. Der mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche finnische Energiekonzern Fortum ist Hauptanteilseigner des Datteln-Betreibers Uniper. (AFP/jW)