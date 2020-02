Das Gedächtnis des Pop

Johannes Eisele/Reuters Tiefe durch Oberfläche: Pet Shop Boys (Erfurt, 2010)

Wenn Pop die Träume einer Epoche zur musikalischen Parole erhebt, dann sind die Pet Shop Boys die wohl reinste Erscheinung dessen. Zugleich vergaßen Neil Tennant und Chris Lowe nie, in was für einer wenig traumhaften Welt sie leben. Frühe Hits wie »West End Girls« und »Suburbia« thematisieren die britische Klassengesellschaft, »Shopping« und »Rent« sind Kommentare zur hässlichen Realität der Thatcher-Jahre. »I love you, you pay my rent« bezeichnet in unübertroffener Knappheit die Verschränkung von ökonomischer und libidinöser Logik.

In Interviews erzählen Tennant und Lowe von ihrer bewegten politischen Zeit, von Sit-ins, Demonstrationen, Besetzungen und Flugblättern. »Che Guevara and Debussy to a disco beat« heißt es in einem ihrer Songs – man ist geneigt, es als Selbstbeschreibung zu verstehen. Als sie 1993 mit »Go West«, einem Cover der Village People, einen Welthit landeten, fingen sie die Stimmung nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ein. Nahezu vierzig Jahre haben die Pet Shop Boys das Weltgeschehen begleitet. Mit ihren Liedern, eingängigen Melodien, treibenden Beats und einem futuristischen Synthiesound. Lieder, die nach Einschätzung des Musikjournalisten Klaus Walter eine »Tiefe durch Oberfläche« haben, also nicht das Klischee von Pop als Verblödungs- und Gelddruckmaschinerie bedienen.

Nun haben die Pet Shop Boys mit »Hotspot« ihr 14. Album veröffentlicht. Produziert wurde es in Berlin. Klänge der durch Kreuzberg führenden U1 mischen sich in das erste Lied, das mit seinen an die Loveparade erinnernden Trance-Anklängen fulminant eröffnet. Eine Hymne auf die Party-U-Bahn, Berlin und altgewordene Klubgänger. Zugleich ein für jede Großraumdisco geeigneter Tanzflächenfüller. Darauf folgen mit »You Are the One« eine Popschnulze der heftigsten Art und mit »Happy People«, die in einer traurigen Welt leben, ein Lied im Stile des 90er-Jahre-House inklusive exzessivem Pianoeinsatz. Dann der Höhepunkt des Albums: »Dreamland«, eine Pophymne, wie man sie heute nicht mehr für möglich gehalten hätte, purer Kitsch, aber im besten Sinne – aufgenommen mit dem Sänger Olly Alexander von Years & Years. Eine Melodie, die ins Ohr geht und vor allem nicht wieder heraus, ein Text, der die Utopie geradezu beschwört, ein Traumland, ein freies Land, wo jeder willkommen ist. Dieses Land hier ist es nicht, möchte man beim Betrachten des Musikvideos einwerfen, das einen Berliner U-Bahnschacht zeigt. Doch amüsanterweise liegt die Station Dreamland zwischen Karl-Marx-Allee und Karl-Liebknecht-Straße. Man könnte es für folgerichtig halten, dass darauf »Hoping for a Miracle« folgt, das von einer geradezu existenziellen Verlorenheit handelt und mit sanften Streichern und einem flächigen Synthiesound eher Richtung Ambient geht. Was für ein Auf und Ab. Welche Vielfalt an Stilen.

Es ist, als ob die Pet Shop Boys beweisen wollten, jedes Register der Popmusik der letzten Jahrzehnte bedienen und massentauglich machen zu können – meisterhaft noch dazu. Zugleich gibt es einen deutlich erkennbaren Sound des Duos, einen Hauch von 80er, der sich über alles legt. »I Don’t Wanna« hätte genauso gut vor 35 Jahren ein Discohit sein können, träumerischer und gut tanzbarer Pop. Bei der funkigen Nummer »Monkey Business«, eine Lobpreisung des Exzessiven und Ausschweifenden, muss man an John Travolta auf der blinkenden Tanzfläche in »Saturday Night Fever« denken. Und mit »Burning the Heather« gibt es gar noch einen Britpopsong auf dem Album. Zuviel? Zuwenig Konzept? Durchaus. Aber gleichzeitig so gekonnt, dass man es doch mögen muss, diesen überbordenden Versuch, Pop selbst als Utopisches zu beschwören: Humanisierung des Massenbewusstseins mit musikalischen Mitteln. Das wirkt in einer Zeit, in der es nicht einmal mehr die Zeitschrift Spex als Zentralorgan politischer Popphantasien gibt, zwar irgendwie fehl am Platz. Doch das ist der Punkt. Die Krise des Pop lässt ihn nochmals in aller vergangenen Schönheit auferstehen. Dass die Pet Shop Boys inzwischen selbst Gegenstand der Forschung geworden sind, zeigt Jan-Niklas Jägers vergangenes Jahr im Ventilverlag erschienene Studie »Factually. Pet Shop Boys in Theorie und Praxis«. Doch noch sind die Pet Shop Boys nicht verschwunden. Sie sind das Gedächtnis der Popmusik. Mit »Hotspot« gelingt ihnen ein aus der Zeit gefallenes Kunststück: Pop in Zeiten seines Verschwindens. Denn in der Musik wird sonst nicht mehr geträumt. So wie in der Welt.