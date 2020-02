»Endlich handeln und Maßnahmen ergreifen«

Geoff Reid Österreichischer Energiekonzern OMV unter Druck – Proteste gegen Bohrungen nach Öl vor Neuseeland

Sie haben im November 2019 im neuseeländischen Timaru mit mehreren Greenpeace-Aktivisten ein Versorgungsschiff der OMV, des österreichischen Energiekonzerns, besetzt. Worum ging es dabei?

Die neuseeländische Regierung hat beschlossen, keine Lizenzen mehr für Öl- und Gasbohrungen in ihren Gewässern zu vergeben. Die OMV jedoch besitzt noch sieben dieser Berechtigungen. Während sich alle anderen internationalen Unternehmen aus dem Gebiet bereits zurückgezogen haben, beharrt die OMV – als letzter großer Player – darauf, diese Lizenzen zu nutzen. In Timaru, an der Ostküste der Südinsel Neuseelands, lagen zwei Versorgungsschiffe der OMV, die deren Ölplattformen beliefern sollten. Eines dieser Schiffe hatten wir besetzt, um die OMV davon abzuhalten, die geplante Bohrung vor der Küste Neuseelands durchzuführen. Aktivistinnen und Aktivisten hatten an Deck Zelte aufgebaut, ich und zwei andere waren auf Masten des Schiffes geklettert und hatten dort 57 Stunden ausgeharrt.

Was passierte dann?

Wir waren die letzten, die vom Schiff geholt wurden, weil die Behörden anfangs nicht wussten, wie sie uns von dort oben runterbringen sollten. Wir waren durch ein Metallrohr miteinander verbunden. Der Kapitän des Schiffes ließ daraufhin ein Gerüst rund um den Mast aufbauen und einer von der Crew kam dann mit einem Schweißgerät zu uns hoch. Daraufhin war die Aktion beendet, und für uns ging’s auf die Polizeistation. Dort wurden unsere Daten aufgenommen, unsere Kletterausrüstung beschlagnahmt und nach einer ewig langen Zeit in einer Zelle wurden uns unsere Fingerabdrücke abgenommen. Danach wurden ich und die anderen freigelassen.

Hatte Ihre Aktion juristische Folgen?

Ja. Derzeit laufen die Gerichtsverhandlungen noch. Welche Folgen das haben wird, kann ich aktuell noch nicht sagen. Uns wird »Besitzstörung« vorgeworfen, den Hafen von Timaru dürfen wir seither nicht mehr betreten. Wahrscheinlich wird es auf eine Geldstrafe hinauslaufen.

Kurze Zeit später waren Sie an der Besetzung des OMV-Büros auf der Nordinsel Neuseelands beteiligt ...

Stimmt. Von Timaru aus waren wir mit einem gemieteten Bus nach Taranaki gefahren. Auf dem Weg dorthin hatten wir versucht, die Geschichte via Social Media sozusagen am Leben zu halten. Dort angekommen, hatten wir mit vielen weiteren Aktivisten mit Zelten und Bannern die Parkplätze vor dem Büro besetzt. Die OMV versuchte einfach, unseren Protest zu ignorieren und medial möglichst klein zu halten. Aber für mich gilt: Wenn es die Möglichkeit gibt, werde ich mich weiterhin gegen die OMV engagieren.

Ihren Hauptsitz hat die OMV in Wien. Die Republik Österreich ist zu fast einem Drittel am Unternehmen beteiligt. Inwiefern sehen Sie hier auch deren Regierung in der Verantwortung?

Ich sehe generell alle Regierungen und Länder in der Verantwortung, endlich zu handeln und konkrete Maßnahmen zu ergreifen – wirklich was zu machen, nicht nur kleine Wahlzuckerl zu verteilen. Es ist Zeit, dieses Thema endlich im großen Stil anzugehen. Die OMV ist eine jener 100 Firmen weltweit, die für über 70 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind. Die OMV ist ein kleines Teil in einem riesengroßen Puzzle, und die österreichische Regierung sollte hier natürlich Druck ausüben.

Wer zur Zeit durch Wien läuft, sieht immer wieder Ökowerbungen der OMV ...

Das ist absolut unglaubwürdig. Die OMV betreibt ein ziemlich intensives »Green Washing«. Ja, es stimmt, der Konzern setzt derzeit ein paar ökologische Maßnahmen um. Aber es steht in keinem Verhältnis zu dem, was dieses Unternehmen sonst so betreibt. In Neuseeland bohren sie weiterhin nach Öl und Gas, in Regionen, die als besonders gefährlich gelten. Es ist einfach unverantwortlich, was sie dort machen – und mit Plakaten zu werben, man sei ohnehin »öko« und »grün«, ist für mich eine absolute Frechheit.