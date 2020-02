Kampf gegen Olivenölmafia

Susana Vera/REUTERS Bauernprotest vor dem Landwirtschaftsministerium in Madrid am 5. Februar 2020

Die spanischen Bauern und unter ihnen vor allem die Olivenbauern kämpfen um ihre Existenz. Am Montag schilderte der Präsident der Regierung von Jaén in Südspanien, Francisco Reyes, dem EU-Landwirtschaftsverband COPA-CODECA in Brüssel die verzweifelte Situation und brachte die Forderungen der Landwirte vor. So sei die Lage »dringend und kritisch«, allgemein im Olivensektor und insbesondere in der Provinz, für die er spreche. Jaén ist eine der Regionen, die am meisten vom Olivenanbau abhängen.

Seit Wochen demonstrieren die Bauern für eine staatliche Regulierung der Preise sowie für besondere Subventionen, stoßen damit jedoch auf taube Ohren. So schmetterte Spaniens sozialdemokratischer Landwirtschaftsminister Luis Planas die Forderungen gegenüber dem Radiosender Cadena SER ab: »Die Regierung kann die Preise nicht regulieren, da das weder die Verfassung noch die EU erlauben. Wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft.« Die Festlegung eines Mindestpreises sei »vor 40 Jahren zwar noch möglich gewesen, mit den heutigen Gesetzen jedoch nicht mehr vereinbar«.

Bereits Ende Januar hatte der spanische Fernsehsender TVE erklärt: »Das Gesetz von Angebot und Nachfrage regelt den Olivenölmarkt ähnlich wie an der Börse.« Dementsprechend wird der Verkaufspreis jeden Tag aufs neue festgelegt. Im Moment wird das Olivenöl der Sorte Virgen Extra den Bauern für 1,90 Euro pro Liter abgenommen. Allerdings betragen allein die Produktionskosten für diese Menge 2,70 Euro. Am Ende steht für die Landwirte also ein herber Verlust.

Die deutliche Verschlechterung der Lage der Olivenbauern hat mehrere Gründe: Zu den niedrigen Preisen kommt ein neuer EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027, der rund 14 Prozent weniger Finanzierung für die Landwirtschaft vorsieht. Von diesen EU-Förderungen profitieren wiederum besonders die großen, intensiv genutzten Plantagen, die mehr Finanzierung bekommen, obwohl ihre Bearbeitung und Bewirtschaftung weniger nachhaltig ist. Ein weiterer Faktor ist die US-Zollpolitik. Seit Oktober wird Olivenöl aus Europa mit einer 25prozentigen Steuer belegt. Das betrifft rund 60.000 Tonnen abgefüllten Öls pro Jahr, die von Spanien in die USA exportiert werden. Die Überproduktion und die sinkende Nachfrage aus den Vereinigten Staaten tragen zur Preissenkung bei.

Der Generalsekretär der vor allem Landarbeiter organisierenden andalusischen Arbeitergewerkschaft SAT, Óscar Reina, erklärte gegenüber jW , die Problematik betreffe nicht nur den Olivenölsektor, sondern auch andere Agrarprodukte. »Die Handelsketten agieren wie echte Mafias«, so Reina. »Den Supermärkten, auch den deutschen, ist es egal, wieviel den Bauern für das Produkt gezahlt wird.« Zudem erinnerte der Gewerkschafter daran, dass die Landarbeiter bei den Protesten und den von der Regierung gemachten Lösungsvorschlägen nicht erwähnt werden: »Die Tagelöhner sind das letzte Kettenglied und leiden am meisten darunter, wenn die Bauern nicht das Geld bekommen, das ihnen für das Produkt zusteht.« In Krisenzeiten verzichteten die Bauern oftmals auf die Einhaltung der Tarifverträge.

Spanien ist mit 2,6 Millionen Hektar Anbaufläche und 400.000 Plantagen der größte Olivenölproduzent weltweit. Gegenüber 2018 sanken die Preise im vergangenen Jahr um rund 44 Prozent. Eine Viertelmillion Familien lebt von dem Wirtschaftszweig. Bereits im Oktober hatten in Madrid rund 30.000 Olivenbauern vor dem Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Lebensmittel demonstriert. Am 30. Januar blockierten sie die wichtigsten Straßen von Jaén und legten so die gesamte Provinz lahm. Für kommenden Montag sind in allen 97 Städten von Jaén erneut Protestkundgebungen geplant.