Freisprüche im Gezi-Prozess

Umit Bektas/REUTERS Die Gezi-Proteste im Sommer 2013 in Istanbul (13. Juli 2013)

Gut sechs Jahre nach den Gezi-Protesten in der Türkei sind der Geschäftsmann und Kulturförderer Osman Kavala und acht weitere Angeklagte freigesprochen worden. Es lägen »keine ausreichenden Beweise« für ihre Schuld vor, erklärte der Richter am Hochsicherheitsgefängnis Silivri bei Istanbul. Den Angeklagten war im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten von 2013 ein »Umsturzversuch« vorgeworfen worden.

Insgesamt waren in dem Verfahren 16 Aktivisten angeklagt, darunter Menschenrechtler, Anwälte, Kulturschaffende und Architekten. Sieben von ihnen, unter ihnen der in Deutschland im Exil lebende Journalist Can Dündar, waren vor der türkischen Justiz geflüchtet. Ihr Verfahren wurde abgetrennt. Die Fahndungsbefehle gegen die Betroffenen seien jedoch aufgehoben worden. Eine schriftliche Urteilsbegründung liegt noch nicht vor.

Kavala war im November 2017 inhaftiert worden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hatte im Dezember Kavalas Freilassung gefordert. Die Türkei hatte das Urteil zunächst nicht umgesetzt. Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslänglich für Kavala, Mücella Yapici und Yigit Aksakoglu gefordert, denen sie vorwarf, die Proteste im Gezi-Park finanziert und organisiert zu haben.

Die Gezi-Proteste hatten sich im Mai 2013 an Plänen des damaligen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan zur Bebauung des Istanbuler Gezi-Parks entzündet. Nach einem brutalen Polizeieinsatz gegen Umweltschützer weiteten sie sich auf das ganze Land aus. Erst nach Wochen gelang es Erdogan, die Protestbewegung niederzuschlagen.

Die Abgeordnete der Partei Die Linke Sevim Dagdelen wertete das Urteil als »schallende Ohrfeige für den türkischen Präsidenten Erdogan«. Es mache die Türkei aber »noch nicht zum Rechtsstaat«, sagte sie und forderte einen Genehmigungs- und Auslieferungsstopp für Rüstungsexporte in die Türkei.

Indes geht in Istanbul ein politischer Prozess weiter, bei dem elf Menschenrechtler wegen Terrorvorwürfen angeklagt sind, darunter der deutsche Peter Steudtner und der Ehrenvorsitzende von Amnesty International in der Türkei, Taner Kilic. In dem Verfahren wird am heutigen Mittwoch ein Urteil erwartet. (AFP/dpa/jW)