»Entschlossen: Metaller haben Rückgrat«

Fabian Strauch/dpa HKM-Stahlwerk von Thyssenkrupp in Duisburg (18.2.2020)

Der frühere Chefredakteur vom Handelsblatt, Bernd Ziesemer, schrieb am 17. Februar in seiner Kolumne in der Onlineausgabe des Leib- und Magenblatts der Unternehmer Capital Folgendes: »Nur die Heuschrecken können Thyssen-Krupp noch retten.« Was sagen Sie dazu?

Die Aussage ist so falsch nicht, Thyssen-Krupp ist hochverschuldet und braucht schnell frisches Kapital. Die Nieten in den Nadelstreifen haben den Konzern in den vergangenen Jahren an den Rand des Kollaps gebracht. Was jetzt kommen soll, war absehbar. Durch die Androhung von Stilllegungen und den Verkauf von Tafelsilber will die Konzernspitze vor allem gegenüber den Aktionären Handlungsfähigkeit und Härte demonstrieren.

Der Konzern hockt auf einem Schuldenberg von rund sieben Milliarden Euro. Allein im abgelaufenen Quartal hat Thyssen-Krupp einen Verlust von 372 Millionen Euro eingefahren ...

Die Schieflage des Konzerns ist bedrohlich. Das kann aber nicht den Beschäftigen in die Schuhe geschoben werden. »Die hau’n richtig ’nen Stiefel rein«, wie man hier im Ruhrpott sagt. Für die Misere ist in erster Linie die Großmannssucht der früheren »Doppelspitze« Gerhard Cromme und Ekkehard Schulz verantwortlich. Die haben Milliarden in Stahlprojekten in Brasilien und Alabama versenkt, haben sich damit sozusagen ein fragwürdiges Denkmal gesetzt – und mussten folgerichtig ihre Posten 2011 bzw. 2013 räumen. Den Scherbenhaufen sollen nun vor allem die Beschäftigten wegfegen.

Vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass dem Grobblechwerk von Thyssen-Krupp in Duisburg-Hüttenheim die Schließung drohe. Wie viele Beschäftigte wären betroffen?

Insgesamt will der Konzern den bisherigen Angaben zufolge in seiner Stahlsparte 2.000 Stellen streichen. In der Grobblechproduktion arbeiten rund 800 Leute.

Stehen Entlassungen an?

Der Konzern hat zugesagt, im Falle einer Schließung Ersatzarbeitsplätze an anderen Standorten anzubieten. Das macht es aber für den Konzern und Stahlbereich nicht besser. Allgemeinkosten müssten auf andere Bereiche umgelegt werden, der Spareffekt wäre gleich null. Eine Standortschließung hätte eine weitere Folge: Der Duisburger Süden würde strukturell völlig ausbluten, eine Industriebrache mehr. So etwas geht an Bewohnern nicht spurlos vorbei. Noch teurer wäre wohl aber eine Entlassung mit Sozialplan für 800 Beschäftigte. Der Konzern steht derart in der Kreide, dafür wäre aktuell überhaupt kein Geld vorhanden.

Wie groß ist der Druck der Konzernspitze auf die Beschäftigten?

Der ist enorm. Die Deadline war ursprünglich auf den 30. Juni dieses Jahres gelegt worden. Bis dahin hätte entweder ein strategischer Partner oder ein Großinvestor gefunden werden müssen – oder das Werk würde dicht gemacht. Eine Drohkulisse. Aber ein bisschen Entspannung ist nun da. Die Konzernführung spricht jetzt davon, bis 2022 eine Lösung für das Grobblechwerk finden zu wollen. Die muss aber gründlich und transparent sein.

Ist das Werk so unprofitabel?

Die Fehler der Vergangenheit und eine Schwäche am Stahlmarkt sorgen derzeit dafür. Über Jahre hinweg wurde der Standort seitens der Konzernspitze vernachlässigt, kaum Instandhaltung oder gar Investitionen. Mit einer durchaus notwendigen technologischen Aufrüstung und zeitlich gestreckten Investitionen könnte man das Werk wieder wettbewerbsfähig machen und hohe Qualität produzieren. Die Kollegen belegen das: Die Tonnage hat sich mit vielen Anstrengungen und einfachsten technischen Maßnahmen gegenüber dem letzten Jahr mehr als verdreifacht. Eine Werkschließung oder ein Verkauf wären ein strategischer Fehler.

Wie ist die Stimmung unter den Beschäftigten?

Klar, die jahrelange Hängepartie, die ständige Unruhe im Betrieb macht manche Kollegen gelegentlich etwas mürbe. Das muss man verstehen. Sie haben Familie, müssen vielleicht Kredite tilgen. Wir haben als IG Metall im Werk aber einen fast hundertprozentigen Organisationsgrad. Die zeitweise Niedergeschlagenheit darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Beschäftigten bereit sind, sehr entschlossen für ihr Werk zu kämpfen. Wir Metaller haben genug Rückgrat, auch für etwaige Arbeitskampfmaßnahmen.