Torpedo aus Brüssel

Phil Noble/Pool/REUTERS Mit den Finanzschlupflöchern unter britischer Hoheit hat die Europäische Union ein Druckmittel ausfindig gemacht (Little Cayman, 28.3.2019)

Am Dienstag haben die EU-Finanzminister unter anderem das britische Überseegebiet Cayman Islands auf die schwarze Liste der Steueroasen gesetzt. Damit einher geht die Drohung, das gesamte Vereinigte Königreich nach dem »Brexit« als Steueroase zu behandeln.

Die Beamten in Brüssel und die mächtigsten EU-Mitgliedsstaaten fürchten, im Zuge des Austritts Großbritanniens auf der Insel Barrieren für den Marktzugang in den Weg gelegt zu bekommen. London könnte sich künftig nicht mehr an die gemeinsamen Wirtschaftsregeln halten und der Staatengemeinschaft so Investitionen streitig machen. Mit der Drohung, das Vereinigte Königreich als Steuerparadies zu behandeln, soll die britische Regierung davon abgehalten werden, Unternehmen Vorteile gegenüber einem Engagement auf dem Kontinent einzuräumen.

Dabei ist die schwarze Liste der EU eigentlich ein Witz, waren doch vor der Tagung am Dienstag lediglich acht Länder gelistet, darunter keine der Steueroasen innerhalb der Staatengemeinschaft, wie etwa Irland, Luxemburg oder Malta. Auch die Cayman Islands wurden bislang aufgrund der EU-Mitgliedschaft Großbritanniens verschont. Das ändert sich nun. Überhaupt erst eingerichtet wurde die Liste 2017 nach langem Hin und Her, als der Druck durch die geleakten »Panama Papers« zu groß geworden war.

Bezüglich der Motivation, die Cayman Islands auf die Liste zu setzen, wurde der Abgeordnete im EU-Parlament Markus Ferber (CSU) deutlich: »Der Traum einiger Brexit-Befürworter, aus dem Vereinigten Königreich eine Steueroase vor der europäischen Küste zu machen, wird nicht aufgehen«, sagte er am Dienstag in Brüssel. Wenn die britische Regierung das Vereinigte Königreich zur Steueroase machen wolle, würden auch die Briten auf der schwarzen Liste enden.

Die Konsequenzen einer Listung sind bislang allerdings unklar. In einer Mitteilung des Europäischen Rates hieß es dazu am Dienstag: »Abgesehen von dem mit der Auflistung verbundenen Ansehensverlust bekommen die gelisteten Länder und Gebiete zudem Abwehrmaßnahmen sowohl auf Ebene der EU als auch auf Ebene der Mitgliedsstaaten zu spüren.« Auf EU-Ebene betreffe dies etwa die Verteilung von Fördermitteln. Auf nationaler Ebene seien die Mitgliedsstaaten gefordert, »gemäß dem vereinbarten koordinierten Ansatz Gegenmaßnahmen zu ergreifen«.

Neben den Cayman Islands setzten die Finanzminister am Dienstag auch Panama, die Seychellen und Palau auf die Liste. Damit gibt es nun nach EU-Verständnis weltweit zwölf Steuerparadiese. Laut Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni habe das Listenverfahren in den vergangenen Jahren bereits Wirkung gezeigt. Es sei dadurch gelungen, weltweit 120 »schädliche Steuerregelungen« zu beseitigen.

Noch mal davongekommen ist derweil die Türkei. Österreichs Finanzminister Gernot Blümel warf Ankara jedoch vor, internationale Verpflichtungen wie den zugesagten automatischen Informationsaustausch in Steuerfragen nicht einzuhalten. Man werde die türkische Fiskalpolitik weiter beobachten, kündigte er am Dienstag gegenüber AFP in Brüssel an. Wenn die Türkei sich weiter nicht an die EU-Vorgaben halte, werde Wien dafür plädieren, »dass diese auf die schwarze Liste kommt«.