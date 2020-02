Den Rest ausschlachten

Marcelo del Pozo/REUTERS Die spanische Staatsbahn will im Wettbewerb mithalten: Einige Ave-Hochgeschwindigkeitsstrecken sollen künftig von der »Billigmarke« Avlo übernommen werden

Gerade einmal fünf Euro kostet eine Reise im spanischen Hochgeschwindigkeitszug von Madrid nach Barcelona. Das Angebot lancierte Avlo, der »Billiganbieter« der staatlichen Eisenbahngesellschaft Renfe, am 27. Januar für Reisen zwischen April und August. Innerhalb einer Stunde waren die 1.000 Tickets für die lilafarbenen Züge, die weder erste Klasse noch Restaurant haben, ausverkauft. Avlo soll mit seinen aktuell rund 2.100 Plätzen gegen die neuen Privatanbieter konkurrieren können, die ab dem 14. Dezember in dem Sektor spanienweit operieren werden.

Zu den Anbietern gehören die französische SNCF sowie ein Joint Ven­ture der spanischen Fluggesellschaft Air Nostrum und des italienischen Eisenbahnunternehmens Trenitalia mit dem Namen ILSA (Intermodalidad de Levante). Sie werden zunächst 16 Prozent der Fahrten im Hochgeschwindigkeitsnetz übernehmen. Ihre Low-Cost-Züge werden die Strecken Madrid–Barcelona, Madrid–Sevilla–Málaga und Madrid–Valencia–Alicante abdecken. Der Nahverkehr soll angeblich unangetastet und in öffentlicher Hand bleiben, heißt es von seiten der Nationalen Kommission für den Wettbewerb (CNC), denn dieser sei eine »öffentliche Dienstleistung«. Die Privatisierung auch dieses Bereichs befürchtet die Initiative »Plattform für die Verteidigung des öffentlichen Schienenverkehrs«. 2016 verabschiedete die Europäische Kommission das »vierte Eisenbahnpaket«, das die Privatisierung der Schienenpersonenverkehr ab Dezember 2019 vorsieht.

Offiziell wird die Liberalisierung damit begründet, dass den Fahrgästen dadurch eine größere Zahl an Zügen zur Verfügung stehen werde, die öfter fahren. Das Konzept von Avlo wurde im Dezember vom damaligen Entwicklungsminister José Luis Ábalos der sozialdemokratischen PSOE in La Sagra bei Toledo, wo die staatliche Eisenbahngesellschaft Renfe ein Werk hat, vorgestellt: Die Low-Cost-Sparte von Renfe werde den Hochgeschwindigkeitsbetrieb demokratisieren und ermöglichen, die in das Netz investierten 55 Milliarden Euro zu amortisieren. Ábalos ist weiterhin Minister unter der Koalition aus Sozialdemokraten und dem linken Wahlbündnis Unidas Podemos (UP), allerdings leitet er jetzt das Ministerium für Verkehr, Mobilität und urbane Agenda. Er glaubt an die freie Marktwirtschaft: »Wir werden einen reduzierten Preis haben, ohne Qualität zu verlieren.« Es sei ein »modernes Produkt, das an eine andere Form von Nachfrage angepasst ist«. Sein Koalitionspartner Unidas Podemos hatte bereits im Dezember 2018 die Regierung aufgefordert, »zurückzurudern und mutig zu sein«. Die Abgeordnete Ione Belarra sprach damals von einem »Geschenk in Millionenhöhe« für die großen Unternehmen. Nun ist die Privatisierung, wenn auch ohne die Stimmen der UP, vollzogen, und die Partei beschäftigt sich mit anderen Dingen innerhalb der Koalition mit den Sozialdemokraten.

Die rund 15.000 Angestellten von Renfe sind Staatsangestellte mit einem eigenen Tarifvertrag. Die Folgen der Liberalisierung könnten für sie ähnlich sein wie in Großbritannien. Dort waren die Entlassung von Beschäftigten, die Arbeitsverdichtung und die generelle Verschlechterung der Arbeitsbedingungen im Dezember Auslöser für einen 27 Tage dauernden Streik bei der South Western Railway. Die Aktivisten der Kampagne »Action for Rail« schätzen, dass sich die Subventionen in der Branche seit der Privatisierung der britischen Staatsbahn in den 90er Jahren um 300 Prozent erhöht haben, der Staat aber trotzdem 90 Prozent der Investitionen übernehmen muss. Renfe in Spanien hatte bereits die Schließung von 350 Fahrkartenverkaufsschaltern im ganzen Land angekündigt, die von Angestellten bedient werden. Sie sollten durch Automaten und den Verkauf in Postfilialen ersetzt werden. Weil die Gewerkschaften gegen die Maßnahme protestiert hatten, hat die Regierung die Schließung vorerst verschoben – aber nicht zurückgenommen.

Die der Kommunistischen Partei nahestehende Gewerkschaft CCOO argumentiert, dass die Kosten des Schienennetzaufbaus und dessen Erhaltung so hoch sind, dass sich ein privat unterhaltenes Streckennetz nicht lohne. Dennoch hat sie bisher keine großen Proteste organisiert – ebenso wenig wie die UGT, die zweite große Gewerkschaft, die den Sozialdemokraten nahesteht. Die anarchistische CGT hatte immerhin für den 5. und 20. Dezember 2019 zum Streik aufgerufen. Inhalt der Arbeitsniederlegungen waren nicht nur der Protest gegen die Privatisierung des Streckennetzes, sondern auch die Forderung nach höheren Löhnen und bessere Aufstiegschancen innerhalb von Renfe. Am 20. Dezember fielen deshalb mehr als 300 Züge aus.