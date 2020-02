»Gedanken über weitere Aktionen machen«

Axel Heimken/dpa Auch Gewerkschafter gehören zu den Unterstützern des Bündnisses »Reichtum umverteilen«

Sie haben am Sonnabend in Bochum an der Strategiekonferenz »Reichtum umverteilen« teilgenommen, zu der die Initiatoren des Aufrufs »Aufbruch in eine gerechte Gesellschaft für alle!« (siehe Interview in jW vom 15.2.) eingeladen haben. Wie lief die Tagung?

Wir können mit dieser Strategiekonferenz, an der rund 80 Menschen unter anderem aus Soziaverbänden und Gewerkschaften teilgenommen haben, sehr zufrieden sein. Es war ein Auftakt, der die Chance bietet, die Initiative für einen Aufbruch in eine gerechte Gesellschaft für alle weiter bekannt zu machen und zu verbreitern.

Zu welchen Ergebnissen sind Sie gekommen?

Nach einem guten Vortrag des Sozialwissenschaftlers Christoph Butterwegge haben wir in vier Workshops diskutiert, in denen es um die Fragen Klimawandel und gerechte Gesellschaft, die Vertiefung unserer Gesellschaftsanalyse, den Aufbau örtlicher Strukturen sowie Aktionsformen und die Erstellung von Materialien ging. Geklärt werden muss, ob der Aufruf inhaltlich erweitert werden sollte.

Inwiefern?

Beispielsweise in bezug auf die Klimafrage, die auch mit sozialer Gerechtigkeit zu tun hat. Mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich bereit erklärt, in ihren Städten Organisationen und Verbände anzusprechen, ob sie bereit wären mit uns, aktiv zu werden.

Welche politischen Schwerpunkte setzen Sie ansonsten?

Die politischen Schwerpunkte ergeben sich aus dem Aufruf. Darin haben wir Forderungen nach einem ausreichenden Einkommen, nach dem Ende der Zwei-Klassen-Medizin, nach guter Bildung für alle, bezahlbarem Wohnraum und nach auskömmlichen Renten gestellt. Und klar: Wir sind gegen jede Militarisierung nach innen und außen.

Im Vorfeld der Konferenz haben Sie betont, auf Grundlage des Aufrufs eine breite politische Debatte und Bewegung anstoßen zu wollen. Wie genau soll das nun geschehen?

Mit dieser Strategiekonferenz haben wir einen Anfang gemacht. Wir streben an, in möglichst vielen Städten mit vor Ort agierenden Organisationen und Verbänden ins Gespräch zu kommen und beispielsweise Veranstaltungen zu organisieren. Im übrigen sind auch Einzelpersonen willkommen, die sich bei unserer Initiative einbringen möchten.

Wollen Sie mit Ihren Positionen auch in den NRW-Kommunalwahlkampf im September eingreifen?

Sozialpolitik – zumindest in bezug auf die Gesetzgebung – ist ja in erster Linie eine Sache der Bundespolitik. Von daher haben wir vor allem die Bundestagswahlen im Blick. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir im Kommunalwahlkampf in NRW unsere Forderungen auch an die politischen Parteien richten werden.

Nun existierten in der Vergangenheit viele Initiativen wie die Ihrige. Von den meisten hat man nach kurzer Zeit nichts mehr gehört. Warum sollte das in Ihrem Fall anders sein?

Das ist hier und da tatsächlich so gewesen. Es reicht nicht, eine Veranstaltung oder eine Demonstration zu organisieren, um dann zu sagen: Das war’s. Die sich zur Wahl stellenden Parteien und ihre Kandidatinnen und Kandidaten müssen permanent mit unseren Forderungen konfrontiert werden – vor den Wahlkämpfen, während derselben und auch danach. Ich vertrete die Auffassung, dass Druck auf die politisch Verantwortlichen vor allem durch die Mobilisierung der Betroffenen auf der Straße und in den Betrieben hergestellt werden muss. Appelle allein nützen wenig.

Aber wie wollen Sie Menschen ermutigen, aktiv zu werden, die bisher nicht in entsprechenden Organisationen, zum Beispiel Gewerkschaften, aktiv waren?

Wie wir am Beispiel der »Friday for Future«-Bewegung sehen, sind ja durchaus Menschen bereit, auf die Straße zu gehen, obwohl die meisten von ihnen vorher kaum politisch aktiv waren. Schwierig ist es, solche Mobilisierungen über einen längeren Zeitraum am Laufen zu halten. Wichtig ist, sich über weitere Aktionsformen Gedanken zu machen. Das Verrückte ist ja, dass die meisten Medien oft nur über spektakuläre Aktionen berichten.