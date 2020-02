»Free Assange«

Charles Platiau/REUTERS

Am Montag haben sich vor der Opéra Garnier Demonstranten versammelt und die Freilassung des Wikileaks-Gründers Julian Assange gefordert (siehe Bild). Außerdem haben aus Protest gegen die »Reform« des Rentensystems in Frankreich Mitarbeiter der Pariser Metro teilweise die Arbeit niedergelegt. Rund die Hälfte der Linien verkehrte am Montag nur in eingeschränktem Takt. Ab dem Nachmittag wollte sich die französische Nationalversammlung erstmals mit dem Gesetzesvorhaben befassen. Dazu liegen 41.000 Änderungsanträge vor. (AFP/jW)