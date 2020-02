Schottland: Gerichtsentscheid über neues Unabhängigkeitsreferendum

AP Photo/Virginia Mayo, Pool Nicola Sturgeon bei einer Rede am Montag in Brüssel

London. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon will eine zweite Volksabstimmung über die Unabhängigkeit ihres Landesteils notfalls gerichtlich klären lassen. Sie wolle ein »legales und verfassungskonformes« Referendum, sagte Sturgeon am Dienstag in London: »Der Weg, auf dem wir im Moment sind, ist nicht unsere Wahl.« Der britische Premierminister Boris Johnson hatte eine zweite Volksabstimmung in Schottland bereits abgelehnt.

Nach einer kürzlich veröffentlichten Umfrage favorisieren 51 Prozent der Wähler in dem Landesteil die Unabhängigkeit. Rund 55 Prozent der Schotten hatten sich bei einem ersten Referendum im Jahr 2014 gegen eine Abspaltung vom Vereinigten Königreich ausgesprochen. Sturgeon argumentiert jedoch, die Umstände hätten sich durch den »Brexit« geändert. Bei der britischen Parlamentswahl im Dezember hatte Sturgeons Schottische Nationalpartei SNP zugelegt. (dpa/jW)