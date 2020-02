Sudan will Angeklagte nach Den Haag ausliefern

AP Photo, File Im Sudan bereits wegen Korruption verurteilt, soll Expräsident Al-Baschir jetzt auch dem Internationalen Strafgerichtshof überstellt werden (Khartum, 24.8.2019)

Khartum. Sudans Regierung und in der Region Darfur aktive Rebellengruppen haben sich darauf geeinigt, vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) Angeklagte ausliefern zu wollen. Dies bestätigte Informationsminister Faisal Saleh am Dienstag gegenüber Reuters. In Den Haag angeklagt ist unter anderem der im April vergangenen Jahres gestürzte Präsident Omar Al-Baschir. Saleh nannte seinen Namen jedoch nicht ausdrücklich. Das Gericht wirft ihm Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und Kriegsverbrechen in Darfur vor. Vom IStGH gab es zunächst keinen Kommentar.

Vertreter der Regierung in Khartum treffen sich derzeit mit Rebellengruppen zu Friedensgesprächen in Juba, der Hauptstadt Südsudans. Diese kämpften in Darfur seit 2003 gegen Baschirs Herrschaft. Dieser ließ den Aufstand durch Regierungstruppen und die verbündete Dschandschawid-Miliz gewaltsam niederschlagen. Schätzungen zufolge kamen rund 300.000 Menschen dabei ums Leben. (Reuters/jW)