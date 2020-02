188 Bootsflüchtlinge vor Südspanien gerettet

Jesus Merida/AP/dpa Vorerst sicher: Bootsflüchtlinge nach ihrer Rettung durch die spanischen Seebehörden am Montag abend in Málaga

Málaga. Vor der südspanischen Küste sind 188 Flüchtlinge auf drei Booten entdeckt und in Sicherheit gebracht worden. Am Montag abend waren zunächst zwei Boote mit insgesamt 119 Menschen an Bord gesichtet worden. Die Insassen, die alle aus Ländern südlich der Sahara stammen, wurden nach Málaga gebracht, wo sie von einem Team des Roten Kreuzes in Empfang genommen wurden, wie die Hilfsorganisation auf Twitter mitteilte.

Ein drittes Boot, das mit den anderen beiden in Marokko in See gestochen war, wurde zunächst vermisst. Einsatzkräfte hätten stundenlang das Meer abgesucht, bevor ein Frachtschiff das Boot mit 69 Menschen an Bord am Dienstag nachmittag schließlich südlich von Málaga endeckt habe, berichtete die Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf Behördenangaben. Alle Insassen seien von der spanischen Seenotrettung gerettet und in den Hafen von Motril in der andalusischen Provinz Granada gebracht worden.

Unter den Geretteten waren fast 40 Frauen und zehn Minderjährige. Alle sind den Angaben zufolge in gutem Zustand. Immer wieder versuchen Menschen von Marokko aus über das westliche Mittelmeer die spanische Küste zu erreichen. (dpa/jW)