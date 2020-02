Erste DSV-Medaille

Antholz. Denise Herrmann hat am Sonntag bei der Biathlon-WM in Antholz im Schlussspurt Silber in der Verfolgung über 10 Kilometer gewonnen. Die 31jährige zog noch an Sprintweltmeisterin Marte Olsbu Roiesland (3 Fehler) aus Norwegen vorbei und bescherte dem Deutschen Skiverband die erste Medaille in Südtirol. Nach drei Schießfehlern lag Herrmann im Ziel 9,5 Sekunden hinter der neuen Weltmeisterin Dorothea Wierer (Italien). (sid/jW)