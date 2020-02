Der Scheich und die Sponsoren

Darren Staples/REUTERS Vor dem Imageschaden: Scheich Mansour bin Zayed im ManCity-Stadion

Keine andere Nachricht wurde von Fußballiebhabern am Wochenende freudiger aufgenommen: Der englische Meister Manchester City ist von der Finanzkontrollbehörde des europäischen Verbandes UEFA für die nächsten zwei Spielzeiten von sämtlichen internationalen Wettbewerben (derzeit Champions und Europa League, ab 2021 auch Klub-WM) ausgeschlossen worden und muss außerdem 30 Millionen Euro Strafe zahlen. Die UEFA begründete die Entscheidung am Freitag mit »schwerwiegenden Verstößen« gegen das Financial Fair Play (FFP).

Dessen Regeln gelten seit 2011. Im Kern sollen sie sicherstellen, dass die Ausgaben der Klubs die Einnahmen nicht krass übersteigen. Überschuldungen durch maßlose Ausgaben für Transfers und Gehälter sollen verhindert werden, aber auch Wettbewerbsverzerrungen durch unverhältnismäßige Zuschüsse privater Investoren.

Geprüft werden die jeweils drei vergangenen Spielzeiten. In der Gesamtbilanz darf das Minus die Grenze von 30 Millionen Euro nicht überschreiten. Die Klubs haben ihre Angaben gegenüber der UEFA zu belegen.

Trotz einiger Kritik preist die UEFA das Verfahren als Erfolgsmodell. In einer Bilanz von Ende 2018 rechnete der Verband vor, dass 2017 die 718 erfassten Erstligavereine einen Gewinn von 600 Millionen Euro erwirtschafteten, nachdem die geprüften Vereine bei der FFP-Einführung noch einen Verlust von 1,6 Milliarden Euro aufgewiesen hatten.

Manchester City soll nach Erkenntnissen der UEFA-Prüfer über Jahre hinweg unerlaubte Zuwendungen seines Besitzers Mansour bin Zayed verschleiert haben. Der Scheich aus den Vereinigten Arabischen Emiraten arbeitete demnach mit dort ansässigen Sponsoren zusammen. Diese zahlten erheblich weniger als in den bei der UEFA eingereichten Verträgen angegeben, die jeweiligen Differenzen wurden aus der Privatschatulle des Scheichs ausgeglichen. Laut der Enthüllungsplattform »Football Leaks« bewegten sich die Zahlungen des Scheichs in Größenordnungen zwischen umgerechnet 13,7 Millionen und 68 Millionen Euro. Insgesamt hat Mansour bin Zayed seit der Übernahme des Klubs vor zwölf Jahren schon mehr als 1,5 Milliarden Euro in ihn gepumpt.

Auf die laufende Champions-­League-Saison hat die Entscheidung keinen Einfluss. Die Citizens werden wie geplant zu ihren Achtelfinals gegen Real Madrid und im Erfolgsfall auch in den weiteren Runden antreten können. Ein Titelgewinn allerdings wäre ein erheblicher Imageschaden für die Königsklasse, wäre der Erfolgs doch offenkundig auf betrügerische Machenschaften zurückzuführen.

Manchester City hat Einspruch beim internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne angekündigt. Der Klub dürfte in Anschlag bringen, dass die UEFA-Beweise aufgrund der illegalen Beschaffung durch »Football Leaks« nicht für das Verfahren zugelassen werden. Sollte der Einspruch abgeschmettert werden, wollen die Anwälte der Citizens die UEFA vor ein Schweizer Zivilgericht zerren. Wie lange Topspieler und der Trainer Josep Guardiola dem Verein erhalten bleiben, ist abzuwarten.

Jürgen Klopp, Trainer des Dauerrivalen FC Liverpool, mutmaßte mitfühlend, all das Zahlenwerk sei »für Sportler sehr schwer zu verstehen. Es tut mir wirklich leid für sie, um ehrlich zu sein, für Pep und die Spieler, aber das wird ihnen nicht helfen«.

Der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, befand die Entscheidung für »super«. Eine solch »drastische Strafe könnte ein Präzedenzfall werden« und andere Klubbesitzer abschrecken Tatsächlich könnte die Maßnahme auf einen Kurswechsel der UEFA hindeuten. Ein härteres Vorgehen gegen »Plastikklubs« würde die Attraktivität des milliardenschweren Champions-League-Wettbewerbs unbedingt erhöhen.

Zu guter Letzt drohen City auch seitens der Premier League Sanktionen. Die fraglichen Bilanzen werden auch von der Liga überprüft. Guardiolas Starensemble drohen ein Punkteabzug und eine nachträgliche Aberkennung der Meisterschaft.